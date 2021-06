L’un des films les plus attendus de l’année sera une exclusivité Disney + – .

Plus tard cette année, le réalisateur Peter Jackson va réécrire la fin de l’une des plus grandes histoires de rupture de l’histoire de la musique, traçant la fin de l’un des (sinon le) plus grand groupe de rock de tous les temps.

Les fans des Beatles attendent depuis des années, se demandant si l’effort de longue haleine pour enfin donner une sortie commerciale au documentaire Let It Be du groupe se concrétiserait un jour. Filmée alors que le groupe se désintégrait en temps réel, la version qui a été produite et qui a été brièvement sortie en salles en 1970 semblait être le produit de quatre stars qui rongeaient leur frein pour finalement se séparer et suivre leur propre chemin. Et certains moments du film, comme le bassiste Paul McCartney qui pinaille le guitariste George Harrison et lui dit avec autorité comment jouer quelque chose, ont fini par jeter un voile sur le tout – à tel point que le groupe n’a jamais pu supporter de revoir cette version. , sans parler de l’emballage dans quelque chose qui convient à une sortie vidéo personnelle.

Jusqu’à l’arrivée de Jackson, c’est-à-dire qui a parcouru 56 heures de séquences inédites et inédites des Beatles provenant du tournage des répétitions du groupe pour son dernier album. Le résultat – Get Back, le réoutillage dirigé par Jackson du documentaire des Beatles qui devait sortir en salles plus tard cette année mais qui se dirige maintenant vers Disney + en tant que version exclusive en streaming.

Le documentaire sera divisé en trois épisodes de deux heures et ils seront diffusés du 25 au 27 novembre.

Jackson a travaillé sur le projet en coopération avec les deux membres survivants des Beatles (Paul McCartney et Ringo Starr), ainsi qu’avec les veuves de John Lennon et George Harrison (Yoko Ono et Olivia Harrison, respectivement). J’étais en fait sur un appel Zoom avec un groupe de journalistes plus tôt cette année, rejoint par Starr, et le batteur des Beatles a promis que le documentaire de Jackson serait génial et quelque chose que les fans des Beatles adorent. En effet, cela a restauré le plaisir et le bon esprit qui imprégnaient encore le groupe, même à la fin.

Le film documentaire, “The Beatles: Get Back”, du réalisateur Peter Jackson, sera présenté sous forme de série en 3 parties, chacune d’environ 2 heures, exclusivement sur Disney + pendant le week-end de Thanksgiving. #Musique https://t.co/GEjsqyutnz pic.twitter.com/9hNNNvVdKz – Musique Beat (@MusicBeat5) 17 juin 2021

2021, inutile de le dire, s’annonce comme une année énorme pour les fans des Fab Four.

Dans les nouvelles quelque peu liées à Disney +, le service de streaming sœur du streamer Hulu dans moins d’un mois diffusera une série documentaire exclusive Hulu de 6 épisodes intitulée McCartney 3,2,1, qui sera diffusée le vendredi 16 juillet. , McCartney et le célèbre producteur Rick Rubin parleront en profondeur de la musique, de l’écriture de chansons et bien plus encore.

Paul McCartney x Rick Rubin

Un documentaire à venir (bande-annonce) pic.twitter.com/13JogZRceJ – Les Beatles (@BeatlesEarth) 16 décembre 2020

Et comme si tout cela ne suffisait pas, au cours du même mois que le documentaire de Jackson sort sur Disney +, un ensemble massif de deux volumes reliés des paroles de McCartney couvrant toute sa carrière sera disponible à l’achat. Tant de nouveautés liées aux Beatles cette année – c’est comme le dit l’une de leurs chansons classiques, All You Need Is Cash. Oh attends, ce ne sont pas les mots.

