L’un des films les plus célèbres de Denzel Washington est à nouveau un grand succès grâce à Netflix

Netflix ajoute toujours de nouveaux films à son catalogue, et l’un des derniers drames à sortir sur le service de streaming est American Gangster, avec Denzel Washington et Russell Crowe. Le drame policier est sorti en 2007 et a été réalisé par le réalisateur légendaire Ridley Scott. Scott connaît une année énorme en 2021 avec les sorties de The Last Duel et House of Gucci, ce qui pourrait expliquer la montée en popularité du film dans les charts Netflix. American Gangster est actuellement au 8e rang du top 10 des films de Netflix, rappelant aux gens pourquoi Washington et Crowe sont deux des plus grands acteurs de leur génération.

American Gangster raconte l’histoire d’un flic de New York (Crowe) qui est accusé d’avoir fait tomber le baron de la drogue de Harlem Frank Lucas (Washington), et bien qu’il s’agisse d’un récit fictif de ce qui s’est passé, il est en partie basé sur un article réel et événements historiques. Le film met également en vedette Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin et Ruby Dee, qui a remporté une nomination aux Oscars pour sa performance. Le film a été un succès commercial, gagnant 269 755 430 $ au box-office mondial. American Gangster a également été un succès pour les critiques et le public; Rotten Tomatoes rapporte un score global de critiques de 81% et un score d’audience de 88%.

Au départ, Washington hésitait à assumer le rôle de Frank Lucas parce qu’il craignait de glorifier le mode de vie des barons de la drogue. « Au début, je n’étais pas vraiment intéressé à faire le film », a-t-il déclaré à Charlie Rose lors d’une interview. Il a d’abord accepté de faire le projet avec le réalisateur Antoine Fuqua, qui a dirigé Washington dans Training Day. Cependant, ce plan initial s’est effondré, mais Washington a été ramené à bord lorsque Scott a été attaché à diriger. « Quand Ridley [Scott] est monté à bord … tout a changé », a expliqué Washington.

Crowe regarde également avec fierté l’expérience de faire American Gangster avec Scott et Washington. « J’ai toujours vu que c’était un privilège de faire des films », a-t-il déclaré à First Show. « C’est un support créatif très coûteux. Il y a des choses que je peux faire en tant qu’acteur que je ne pourrais faire dans aucune autre forme de vie – et j’ai une personnalité étrange. Mais le cinéma nécessite des gens étranges, alors je ‘ J’ai une belle maison confortable. C’est ce que je fais et j’en suis vraiment content. Et quand je sais que je me lève pour aller travailler avec Ridley et je sais le temps et les efforts qu’il aurait consacrés à quoi que ce soit. que nous sommes sur le point de tourner ce jour-là, pour moi c’est juste un grand privilège, et chaque jour je regarde autour de moi et remercie le seigneur que ça continue, et je me mets au travail et fais ce que je fais Ce jour là. »