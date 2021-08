L’un des films les plus drôles de Kristen Bell est diffusé à la télévision ce week-end

L’un des films les plus drôles de Kristen Bell, Oublier Sarah Marshall, est diffusé sur Starz ce week-end, donc si vous cherchez à revisiter l’une des meilleures comédies des années 2000, vous avez de la chance. Écrit par et mettant en vedette Jason Segel, la star de How I Met Your Mother, Forgetting Sarah Marshall raconte l’histoire de Peter (Segel), un compositeur de musique de film dont la petite amie, star de la télévision et titulaire Sarah Marshall (Bell), le quitte pour une rock star ( marque Russell). Peter prend des vacances à Hawaï pour se vautrer dans son chagrin, mais à sa grande surprise, Sarah et son nouvel amant sont dans le même complexe.

Oublier Sarah Marshall présente des performances de soutien hilarantes de Mila Kunis, Paul Rudd, Bill Hader et Jonah Hill, et a même inspiré une suite, Get Him to the Greek, sur Aldous Snow de Brand. Alors que certaines comédies de cette époque ont mal vieilli, Oublier Sarah Marshall est toujours aussi hilarant et doucement torride que le jour de sa sortie.

La scène d’ouverture est particulièrement mémorable, Bell rompant avec Segel alors qu’il est nu. C’est une scène drôle et vulnérable, et dans une interview avec Entertainment Weekly, Bell a expliqué ce que c’était que de tourner avec la virilité de Segel en plein écran.

“Jason s’est excité à l’idée de le faire et il a vraiment reconnu le fait qu’il l’avait écrit et qu’il allait le faire”, a expliqué Bell. “Parce que je suis sûr que le jour où ça s’est senti tellement plus vulnérable que lorsqu’il l’a écrit… chez lui… l’année précédente. C’était l’une des dernières scènes que nous avons tournées dans le film, donc nous étions tous très à l’aise avec chacune autre. Et bien que le début de la journée ait été vulnérable, il était évident que nous étions tous amis, car au moment où nous sommes passés des gros plans, Jason était toujours nu et ne s’en rendait pas compte. , tu peux mettre ton pantalon maintenant.'”