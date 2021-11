L’un des films les plus hilarants de Seth Rogen quitte Netflix très bientôt

Au cours de sa carrière, Seth Rogen s’est bâti la réputation de faire de la comédie stoner une forme d’art. Son œuvre la plus connue est peut-être Pineapple Express, qui a réuni les talents comiques de Rogen, James Franco et Danny McBride. La comédie est diffusée sur Netflix depuis environ un an, mais les fans veulent absolument se faufiler avant qu’elle ne quitte le service le 30 novembre.

Le film a été un succès en 2008, gagnant 101 millions de dollars au box-office et se situant à 68% sur Rotten Tomatoes pour les partitions des critiques, et a depuis développé un culte. Le film présentait Rogen en tant que serveur de processus qui fait équipe avec son trafiquant de marijuana (Franco) après avoir été témoin d’un meurtre. Le film faisait partie du partenariat créatif de Rogen et Franco, qui a récemment pris fin après que Franco ait été accusé d’agression sexuelle.

Pineapple Express est de retour sur Netflix. Regardez le film comme nous l’avions prévu : sur votre canapé en fumant de l’herbe. – Seth Rogen (@Sethrogen) 8 septembre 2020

Compte tenu de la popularité du film, il est surprenant qu’il n’ait jamais eu de suite. Rogen a abordé ce sujet lors d’une interview en 2020 avec Howard Stern, expliquant que le studio avait rejeté une possibilité de suite. « Nous avons essayé d’en faire un », a expliqué Rogen. « Grâce au piratage de Sony, vous pouvez réellement trouver l’e-mail lorsque Sony a tué le film. »

« C’était quelque chose auquel nous étions très ouverts il y a plusieurs années, mais Sony ne s’y intéressait pas vraiment », a poursuivi Rogen. Lorsque Stern a demandé pourquoi Sony n’avait pas « sauté sur l’idée d’un Pineapple Express 2 », Rogen a cité des contraintes budgétaires. « Je pense que nous voulions probablement trop d’argent », a déclaré Rogen. « Les studios, ils n’aiment pas donner de l’argent. Chose étrange. »

J’ai fait mes 99% de mes propres cascades dans #PineappleExpress, (ce qui pourrait expliquer toutes les blessures) dont celle-ci : pic.twitter.com/DrV9jF1wIS – Seth Rogen (@Sethrogen) 6 août 2018

Pour célébrer le 10e anniversaire du film En 2018, Rogen a tweeté un certain nombre de faits amusants sur la réalisation du film. « Le nom Pineapple Express existait depuis des années avant le film », a écrit Rogen. « C’est un système météorologique hawaïen qui frappe parfois le nord-ouest du Pacifique, d’où nous venons. Evan [Goldberg] entendu le nom et dit « ce serait un bon nom pour un film ». Des années plus tard, nous avons trouvé un ajustement parfait. »

« Dans Pineapple Express, mon co-scénariste Evan et moi avons dû rouler tous les joints croisés nécessaires pour nous filmer (environ 100) car personne d’autre dans l’équipe ne pouvait les faire rouler correctement », a également expliqué l’acteur. Assurez-vous de regarder le classique de la comédie avant qu’il ne quitte Netflix le 30 novembre.