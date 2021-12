L’un des fugitifs les plus recherchés du Royaume-Uni pourrait se trouver aux îles Canaries

27/12/2021 à 17:57 CET

DE

L’un des fugitifs de Royaume-Uni les plus recherchés par la police britannique pourraient être en Les îles Canaries. Les autorités sont toujours à la recherche de Allan adoptif, un homme recherché pour un meurtre commis il y a 15 ans, un anniversaire utilisé par la sœur jumelle de la victime pour lancer une demande émotionnelle d’information au public.

La Agence nationale de lutte contre la criminalité (ANC), considérer comme un individu « très dangereux & rdquor; à Allan Foster. et ils préviennent que Il a des liens dans les îles Canaries et les îles Baléares, des endroits où il pourrait se cacher.

A l’occasion de l’anniversaire, l’association caritative britannique Crimestoppers vous proposeune récompense de 5 000 livres (près de 5 800 euros) pour toute personne fournissant des informations permettant d’arrêter Allan Foster.

David Noddy Rice, 42 ans, a été abattu à plusieurs reprises à bout portant le 24 mai 2006, alors qu’il se trouvait dans son véhicule dans un parking de la ville anglaise de Marsden, après avoir été attiré dans la zone sous un faux prétexte. Après la fusillade, deux hommes ont pris la fuite et Rice, père de sept enfants, a été immédiatement transporté à l’hôpital mais est décédé des suites de ses blessures.

La police a lancé une chasse à l’homme pour retrouver le tueur et bientôt Allan Foster, un ami de David de South Shields en Angleterre, a été identifié comme le principal suspect. On pense qu’il s’est enfui en Espagne après la fusillade et qu’il est depuis lors l’un des fugitifs les plus recherchés du Royaume-Uni..

Au cours de ces années, la police a poursuivi ses efforts pour retrouver Allan Foster, qui maintenant il aura 45 ans. L’inspecteur en chef des détectives Graeme Dodds de la Northumbria Police Homicide and Lead Investigation Team (HMET) dirige maintenant l’enquête et continue de travailler avec le Département international de la National Crime Agency (NCA), le Centre international de coordination du crime, Crimestoppers et le Ambassade britannique en Espagne.

À l’occasion de quinzième anniversaire du meurtre, Shirley Rice s’est ouverte publiquement sur l’impact que la mort de David a eu sur sa famille : « Cela fait 15 ans que je n’ai pas vu ou parlé à mon frère et il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui ou que je souhaite pouvoir parlez-lui & rdquor;.

« C’est terrible de penser qu’il y a des gens qui gardent délibérément pour eux des informations qui pourraient m’aider, moi et ma famille, à trouver la paix », a-t-il ajouté. « Si vous savez quelque chose, parlez-en. Pensez à l’endroit où résident vos loyautés, aucune loyauté ne devrait être assez forte pour déguiser quelqu’un capable de causer une telle dévastation& rdquor ;.

« Cela fait 15 longues années sans mon frère, mais je ne perdrai jamais espoir, et chaque jour j’attends la nouvelle que la pièce manquante du puzzle a été trouvée.& rdquor ;.

« La famille de la victime mérite justice »

Ruth McNee de Échec au crime, a déclaré : « La famille de la victime mérite justice pour David. Les gens savent peut-être quelque chose, mais jusqu’à présent, ils ont eu peur de s’avancer. Cependant, Crimestoppers, en tant qu’organisation caritative indépendante de la police, est là pour vous soutenir. Nous noterons les informations et personne ne saura jamais que vous nous avez contacté & rdquor ;.

« Nous avons tenu notre promesse d’anonymat depuis la création de l’association à la fin des années 1980. Des millions de personnes nous ont fait confiance et j’espère que vous aussi. Nous vous demandons d’être vraiment courageux et de transmettre toutes les informations que vous connaissez, peu importe leur taille. Appelez au numéro gratuit 0800 555 111 ou utilisez notre formulaire en ligne anonyme simple et sécurisé sur Crimestoppers-uk.org. Merci. »

Une ligne directe a été établie avec la salle d’enquête majeure et toute personne ayant des informations peut appeler le 00 44 191 437 4999 ou dire ce qu’elle sait sur le site Web des incidents majeurs. https://mipp.police.uk/

Alternativement, vous pouvez contacter l’association caritative indépendante Crimestoppers de manière anonyme ici : https://crimestoppers-uk.org/give-information/forms/pre-form