L’un des gadgets les plus cool sur Amazon est à seulement 20 $ aujourd’hui

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Certains des gadgets les plus cool sur Amazon sont des choses auxquelles vous ne vous attendriez jamais. Nous ne parlons pas de produits populaires comme ceux d’Apple AirPods Pro, même s’il convient de noter qu’ils sont actuellement en vente au prix le plus bas de 2021. Dépêchez-vous et vous pouvez vous procurer des AirPods Pro pour seulement 179 $ ! Nous parlons de gadgets sympas comme le Thermostat intelligent GLAS. Oui, il prend en charge le contrôle vocal via Alexa et Google Assistant. Mais cet appareil fou a aussi un écran OLED transparent que vous pouvez voir à travers !

Ce thermostat astucieux se vend 250 $, mais une énorme remise de 100 $ le réduit à 149,99 $ pour une durée limitée. Cependant, vous n’avez pas besoin de dépenser autant pour obtenir des gadgets sympas sur Amazon.

Tapis de souris JCREN avec chargeur sans fil rapide 10W intégré Prix: 19,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ce tapis de souris fait partie des gadgets les plus cool d’Amazon

L’une de nos trouvailles préférées d’Amazon qui est définitivement classée comme cool est la Thermomètre à viande sans fil ThermoPro. Pour seulement 40 $, cet appareil génial vous aide à cuire parfaitement les steaks et autres viandes à chaque fois. Mais nous avons souvent parlé à nos lecteurs de ce petit gadget. Maintenant, il est temps pour quelque chose de nouveau.

Les Tapis de souris JCREN avec chargement sans fil va être votre nouvelle trouvaille Amazon préférée. C’est également seulement 19,99 $ aujourd’hui grâce à un nouveau prix de détail inférieur. À première vue, il ressemble à un vieux tapis de souris ordinaire, bien qu’il soit certainement un peu plus élégant que la plupart de ceux que vous avez vus. En y regardant de plus près, cependant, vous verrez qu’il dispose d’un chargeur sans fil rapide intégré de 10 W ! Cela signifie que vous pouvez placer n’importe quel smartphone compatible Qi à côté de votre souris pendant que vous travaillez et qu’il sera complètement chargé lorsque vous aurez terminé. À quel point cela est cool!

Si vous voulez intensifier un peu les choses, vous pouvez dépenser un peu plus et obtenir le Tapis de souris GIM RGB avec chargement sans fil au lieu. Il s’agit d’un sous-main sur toute la longueur pour votre clavier et votre souris, et il dispose de 10 modes d’éclairage LED différents. De plus, comme vous l’avez sûrement deviné, il dispose d’un chargeur sans fil intégré. C’est l’un des gadgets Amazon les plus cool que vous puissiez trouver, et il est en promotion aujourd’hui !

Tapis de souris JCREN avec chargement sans fil

Le tapis de souris JCREN avec chargeur sans fil rapide intégré de 10 W est un design 2 en 1 élégant et compact combinant un tapis de souris confortable et élégant avec un chargeur sans fil rapide La finition antidérapante maintient votre smartphone en place pendant que vous travaillez Il suffit de placer votre smartphone sur le côté droit du tapis de souris et il commencera à se charger automatiquement Prend en charge des vitesses de charge sans fil jusqu’à 10 W Compatible avec tous les appareils Qi, y compris les modèles d’iPhone et les téléphones Samsung Galaxy Étanche et anti-poussière Les fonctions de sécurité incluent la surtension, la sous-tension, le contrôle de la température, protection contre les surtensions et systèmes de protection contre les courts-circuits

Tapis de souris JCREN avec chargeur sans fil rapide 10W intégré Prix: 19,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tapis de souris GIM RGB avec chargement sans fil

Ce tapis de souris extra-large est en fait un tapis pour tout sur votre bureau Placez votre souris et votre clavier sur la surface caoutchoutée antidérapante pour plus de confort pendant que vous travaillez ou jouez Un chargeur sans fil rapide intégré de 10 W recharge votre smartphone pendant que vous jouez Intégré L’éclairage LED avec 10 modes d’éclairage différents est le complément parfait à toute configuration de jeu Comprend une protection contre les surtensions et les surcharges intégrée

Tapis de souris GIM RGB avec chargement sans fil, tapis de souris de jeu étendu avec éclairage LED Prix catalogue : 32,99 $ Prix : 31,34 $ Vous économisez : 1,65 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres pas chères en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.