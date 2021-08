L’un des jeux les plus beaux présentés à la Gamescom 2021 a été une surprise totale

in

La Gamescom 2021 a débuté mercredi avec quelques annonces explosives comme Marvel’s Midnight Suns, le redémarrage de Saints Row, la date de sortie de Halo Infinite et le dévoilement d’une Xbox Series X personnalisée sur le thème de Halo, mais une annonce nous a vraiment pris par surprise.

La bande-annonce était pour un jeu appelé DokeV qui, selon l’animateur de l’émission Geoff Keighley, était un jeu de collection de monstres MMO en monde ouvert d’un développeur sud-coréen Pearl Abyss (créateurs de Black Desert) qui semble mélanger des batailles rapides et des visuels psychédéliques.

Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Ce qui est le plus frappant dans la bande-annonce en dehors de sa bande-son pop-bulle et de son monde de rêve rempli d’enfants légèrement troublant, c’est à quel point son monde de jeu est beau. Le contraste de son éclairage ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant et sa physique des particules rivalise avec tout ce que nous avons vu dans une bande-annonce d’Unreal Engine.

Bien qu’il soit assez difficile de comprendre tout ce qui se passe dans la bande-annonce, l’essentiel semble être que vous utiliserez vos monstres – appelés Dokebi – pour combattre d’autres monstres dans le but de les capturer et de développer votre équipe. Il ne semble pas que vous commandiez vos monstres à la Pokémon, mais plutôt vous sautiez vous-même dans la mêlée avec un marteau surdimensionné et… un lance-missiles ?

C’est un peu difficile à suivre, mais c’est tout simple à regarder en action.

Analyse : Les remorques promettent parfois trop de promesses, puis elles sont sous-livrées

C’est une revendication audacieuse pour une vitrine qui comprenait des bandes-annonces pour un nouveau jeu Marvel, un nouveau jeu Halo et une nouvelle entrée dans la franchise Saints Row, mais de tous, DokeV avait l’impression qu’il avait le plus à offrir. Les autres, bien que certainement épiques à leur manière, ressemblaient à des choses que nous avions vues auparavant. DokeV est sa propre chose étrange qui fait partie de Monster Hunter et de Space Channel 5.

Cela étant dit, créer une super bande-annonce et créer un super jeu sont deux choses différentes.

À un moment donné de notre vie, nous avons tous vu une bande-annonce pour quelque chose qui promettait au monde que le produit final ne serait pas suffisamment livré. Au cours des dernières années, des jeux comme Dead Island, The Order 1886 et No Man’s Sky avaient tous ces bandes-annonces accrocheuses qui promettaient quelque chose de complètement différent du jeu réel.

Nous ne disons pas que ce sera le cas pour DokeV lorsqu’il sortira sur consoles et PC – mais, comme tout ce qui semble trop beau pour être vrai, cela mérite un peu de scepticisme jusqu’à ce que nous en voyions un peu plus.