L’un des Kardashian apparaît dans la piscine, sans rien au-dessus

L’un des Kardashian apparaît dans la piscine, sans rien dessus | PA

L’une des familles les plus connues non seulement pour être des célébrités mais aussi pour les controverses dans lesquelles les membres de la même ont été impliqués est certainement le clan Kardashian jenner, l’une des sœurs apparaît dans la piscine sans porter un seul vêtement.

Bien que cela semble quelque chose d’extrêmement inhabituel et même scandaleux, la vérité est que pour cette célèbre famille, cela pourrait être considéré comme quelque chose des plus normaux, pour les innombrables fois où nous les avons vus sans aucun vêtement.

Chacun des membres de la famille Ce sont de grandes personnalités de partout aux États-Unis, elles ont réussi à exceller dans l’industrie en tant que mannequins et entrepreneurs, en particulier les deux plus jeunes Kylie et Kendall.

Cependant, à cette occasion, les deux plus jeunes filles de Kris Jenner laissant ses trois sœurs aînées Kourtney, Kim et Khloé.

Poser devant une caméra n’est pas du tout compliqué pour les trois sœurs aînées, car pendant des années elles ont réussi à développer une technique parfaite en tant que modèles, chacune d’elles a son propre style et elles se démarquent toujours dans n’importe quelle publication dans laquelle elles apparaissent, surtout s’il s’agit de porter de petits vêtements.

C’est la sœur aînée de Khloé qui s’est montrée sans rien sur elle, étonnamment on ne parle pas de Kim Kardashian mais Kourtney Kardashian.

La fille aînée de Kris Jenner était assise au bord de la piscine, sur la photo elle est assise dos à la caméra, bien qu’elle couvrait ses charmes avec ses mains, ses cheveux étaient lissés en arrière et un peu humides.

Kourtney Kardashian est l’aînée du clan, cependant elle a été dépassée par ses sœurs cadettes en termes de notoriété et de controverse, en particulier sa sœur cadette Kim. , qui a un an de plus que le propriétaire de SKIMS.

En plus d’être la plus âgée, curieusement, elle est aussi la plus petite, en terme de taille, cependant cela ne l’a pas du tout arrêtée et à plusieurs reprises elle a posé devant la caméra comme une diva.

Étant une personnalité célèbre d’Internet, cette belle femme est également une femme d’affaires prospère, certaines de ses entreprises sont en collaboration avec ses sœurs, avec Kim et Khloé, elles ont écrit leur propre bibliographie ensemble.

On dit que cette beauté d’un mètre à 55 centimètres reçoit l’essentiel de ses revenus via ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, uniquement dans l’application Instagram, elle compte 134 millions de followers en plus de 4 192 publications.

Actuellement la coquette femme d’affaires est en couple avec le batteur du groupe Blink 182 Travis aboyeur, avec qui elle sort depuis longtemps, elle est sans aucun doute fascinée par les hommes blonds aux yeux colorés étant donné que son ex-conjoint et père de ses enfants Scott disque il avait aussi ces caractéristiques.

On dit que Kourney, contrairement à ses sœurs, n’a pas subi certains ajustements esthétiques tout au long de sa vie, malgré le fait que ses sœurs ont fait des changements vraiment drastiques, notamment Kylie Jenner, la plus jeune du clan.

En plus du premier-né de Kris, Kendall Jenner semble également rester avec son visage et sa silhouette naturelle, bien sûr, certains arrangements qui pourraient peut-être être les moindres, ne sont pas exclus, malgré cela, ceux-ci peuvent ne pas être immédiatement remarqués comme ceux de ses sœurs.