L’un des méchants de No way home pourrait avoir son film solo – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Spider-Man No Way Home (Spider-Man : No way home) a eu le retour de cinq méchants : Electro (Jamie Foxx), le Bouffon Vert (Willem Dafoe), le Sandman (Thomas Hayden Church), Lizard (Rhys Ifans) et Docteur Octopus (Alfred Molina). Maintenant, il a été révélé que l’un d’eux pourrait avoir son propre film.

Selon Murphy’s Multiverse, Sony envisage sérieusement de jouer Electro dans un film solo. Cependant, la publication souligne que le projet n’est pas encore confirmé et n’a pas reçu le feu vert de l’étude.

«Au fil des ans, Sony a développé de nombreux projets qui n’ont pas atteint la production, il n’y a donc aucune garantie que, même avec la grande réponse au retour de Foxx en tant qu’Electro, ce sera différent. En développement ne veut pas dire en production », note Murphy’s Multiverse.

Foxx a d’abord donné vie à Electro, de son vrai nom Max Dillon, dans The Amazing Spider-Man 2: The Power of Electro. Il est revenu dans Spider-Man: No Road Home avec un nouveau look, beaucoup plus proche de celui des bandes dessinées que de celui qu’il a montré lors de sa première apparition.

L’univers Spider-Man a ajouté deux nouveaux titres avec Venom et Venom: Carnage sortis en 2018 et 2021. On ne sait pas si le film Electro sortira tôt, mais Sony sortira le 28 janvier 2022 Morbius avec Jared Leto dans le rôle du vampire. Kraven the Hunter fera également le saut sur grand écran en 2023 avec Aaron Taylor-Johnson donnant vie au personnage principal.

Il convient de noter que Foxx a un calendrier très serré. Ils ont cloné Tyrone, Strays, Day Shift, God Is a Bullet, All-Star Weekend, Groove Tails, The Burial, Signal Hill et The Wild Bunch sont ses prochains projets.

