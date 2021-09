L’un des meilleurs aspirateurs robots Roomba est désormais à prix cassé : il descend à 379 euros et bénéficie de la livraison gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Grâce à la technologie, nous pouvons rendre notre maison beaucoup plus propre et avec le moins d’effort possible, et cela est possible grâce aux différents aspirateurs robots que nous pouvons trouver sur le marché, certains appareils qui n’ont généralement pas un prix bas mais qui Si vous profitez de l’une des offres vous pourriez recevoir une grande aide pour nettoyer votre maison.

Et l’un des aspirateurs robots les plus célèbres du moment, avec une énorme popularité, est précisément le Roomba 960, qui est actuellement à une offre qui le laisse pratiquement à moitié prix, et dont vous devriez profiter car il a des unités et un temps très limité.

Ainsi, ce robot aspirateur Roomba 960 peut être acheté pour seulement 379 €, un remise de pas moins de 45% par rapport à son prix précédent et que vous pourrez recevoir avec la livraison totalement gratuite au cours des prochaines heures.

Ce robot aspirateur intelligent est compatible avec Alexa, comprend une cartographie intelligente et plusieurs modes de nettoyage parmi lesquels vous pouvez choisir dans l’application iRobot.

Ce robot aspirateur Roomba 960 à 379 € est en baisse par rapport aux 699 € précédents, et vous pouvez le recevoir avec des frais de port totalement gratuits chez vous dans les prochains jours ou même le récupérer directement dans un magasin de composants PC de votre région.

Ce robot aspirateur Roomba 960 utilise le Système de navigation iAdapt 2.0 avec une localisation visuelle qui vous permet de vous déplacer efficacement sur tout un étage et même de contrôler votre position à tout moment.

La bonne chose à propos de l’appareil est qu’il se recharge automatiquement et redémarre pour terminer le travail, vous n’avez donc jamais à vous soucier de manquer de batterie au milieu du processus.

L’appareil utilise un modèle de nettoyage à haute efficacité et capteurs qui s’adaptent aux obstacles et aux meubles pour obtenir la couverture maximale possible, pouvant passer autour d’eux ou même sous n’importe quelle chaise, table ou meuble, vous devez le nettoyer complètement.

Il est également capable de détecter les saletés les plus complexes et les plus profondes grâce à ses capteurs optiques et acoustiques capables de détecter des concentrations élevées de saleté, de poussière et même de poils d’animaux pour effectuer un nettoyage exhaustif de la zone.

