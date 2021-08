L’un des meilleurs aspirateurs robots sur Amazon a enfin son propre quai à vidange automatique

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il peut sembler que les aspirateurs robots coûtent un sou une douzaine de nos jours. Dans une certaine mesure, c’est en fait vrai. Vous cherchez un aspirateur robot bon marché qui fait toujours le travail ? Il y a plein d’options. Prendre la Mini aspirateur robot Experobot K5AV, par exemple. C’est un modèle d’entrée de gamme parfaitement adapté qui est en vente actuellement pour seulement 71,98 $ sur Amazon. Mais si vous voulez l’un des meilleurs aspirateurs robots sur Amazon, vous devrez dépenser un peu plus que cela.

Il y a un monde de différence entre les aspirateurs bon marché et les modèles haut de gamme. De nos jours, vous pouvez profiter de nombreuses fonctionnalités de pointe qui améliorent les aspirateurs robots haut de gamme. L’une est la vadrouille intégrée, qui est un incontournable pour de nombreux acheteurs. En plus de cela, la vidange automatique est la dernière tendance en matière d’aspirateurs robots. Avec cette fonctionnalité, vous bénéficiez d’une station d’accueil spéciale fournie avec votre aspirateur autonome. Lorsque le robot aspirateur a fini de nettoyer, il s’arrime et toute la poussière et la saleté sont aspirées par le quai ! C’est une fonction de commodité impressionnante qui vous permet de passer des mois sans avoir à toucher votre aspirateur robot.

Lorsqu’il s’agit d’aspirer et de nettoyer, le produit phare Robot aspirateur Roborock S7 est parmi les meilleurs du secteur. Et maintenant, ce modèle incroyablement puissant vient d’ajouter l’auto-vidage à son sac d’astuces !

L’un des meilleurs aspirateurs robots sur Amazon se vide maintenant

Le nouveau Roborock S7 est définitivement un fantastique robot aspirateur. Il contient toutes les fonctionnalités clés que vous attendez d’un modèle haut de gamme. Les exemples incluent la navigation LIDAR, une puissante aspiration de 2500 Pa, une longue durée de vie de la batterie, une cartographie à plusieurs niveaux et bien plus encore. Mais le vrai plaisir commence lorsque vous jetez un œil aux fonctionnalités de nettoyage, qui sont hors de ce monde.

De nombreux modèles d’aspirateurs robots ont une vadrouille intégrée, mais le Robot aspirateur Roborock S7 avec vadrouille sonique prend les choses à un tout autre niveau. Ce robot autonome nettoie à un rythme ahurissant de 3 000 cycles par minute pour nettoyer votre sol dur comme rien d’autre sur le marché. Il dispose également d’une fonction intelligente appelée « VibraRise » qui bascule automatiquement entre l’aspiration et le nettoyage en fonction du type de surface sur laquelle il se trouve. Par exemple, le S7 va éponger vos planchers de bois franc, puis lèvera instantanément la vadrouille et commencera à passer l’aspirateur dès qu’il détectera de la moquette ou un tapis.

Lors de nos tests, le nouveau Roborock S7 a tenu toutes ses promesses. C’est une vadrouille robotique de nouvelle génération vraiment impressionnante avec une nouvelle technologie folle. Et il se trouve également que c’est l’un des meilleurs aspirateurs robots que nous ayons testés. Maintenant, en plus de tout cela, le S7 se vide une fois le nettoyage terminé !

Le tout nouveau Station d’accueil à vide automatique Roborock vient d’être lancé aujourd’hui, et il est disponible immédiatement sur Amazon. Et il est bien sûr disponible en noir et blanc pour correspondre à la couleur S7 que vous avez. Il présente un design élégant et dispose d’un grand sac de récupération de la poussière de 3 litres. Il y a aussi un filtre HEPA pour que vous n’ayez pas à vous soucier de répandre toute cette poussière lorsque la station d’accueil nettoie votre aspirateur. Roborock dit que vous pouvez aller jusqu’à 8 semaines avant de changer le sac sur le quai. Après nos tests, nous parions que vous pouvez aller encore plus longtemps si vous n’avez pas d’animal de compagnie.

La nouvelle station d’accueil est compatible avec la même application Roborock que vous utilisez pour l’interface avec votre aspirateur. Vous pouvez lui dire manuellement d’effacer votre S7, ou vous pouvez bien sûr le configurer pour qu’il s’efface automatiquement après chaque nettoyage. C’est vraiment la dernière pièce manquante du puzzle qui catapulte le S7 et le met au niveau des meilleurs produits phares du secteur. Si vous avez déjà un robot aspirateur Roborock S7, prenez certainement un Station d’accueil à vide automatique Roborock pour aller avec.

Voici une vidéo qui montre comment fonctionne le nouveau dock :

