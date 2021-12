L’un des meilleurs au monde

Lorsque Trent Alexander-Arnold a produit un dernier tacle parfait contre Ryan Fraser pour empêcher Newcastle United d’égaliser à Anfield, avant de lancer une fusée à l’autre extrémité pour sceller les trois points, cela l’a résumé en tant que joueur. Défensivement, malgré ce que les occasionnels peuvent dire, il accomplit tous les travaux qui lui sont demandés. Pendant ce temps, à l’avenir, il n’y a personne de mieux dans sa position.

Cette saison, après les montagnes russes d’une campagne l’année dernière, Alexander-Arnold a atteint un nouveau niveau pour le placer parmi les meilleurs joueurs d’Europe. Au fil des semaines, il devient de plus en plus clair que nous assistons à un joueur vraiment incroyable qui se dirige vers son apogée.

Trent Alexander-Arnold a prouvé que les sceptiques avaient tort

Partenariat imparable avec Mohamed Salah

Lorsque vous avez un joueur du calibre de Mohamed Salah, la prochaine chose que vous demandez est un joueur de la capacité de Trent Alexander-Arnold. Alors que Salah dérive à l’intérieur, l’espace laissé est occupé par Alexander-Arnold. Et le reste se met simplement en place, car les pièces d’échecs de Jurgen Klopp le laissent finalement crier échec et mat.

Jusqu’à présent cette saison, on pourrait affirmer qu’il n’y a pas eu deux joueurs meilleurs qu’Alexander-Arnold et Salah. Et les chiffres le confirment. Salah, en particulier, a été à son niveau. Il est en tête du classement des buteurs, avec 15, et du classement des passes décisives, avec neuf. Pendant ce temps, Alexander-Arnold a sept passes décisives à son actif. Au total, le défenseur né à Scouse a été impliqué dans 12 buts en seulement 18 matchs. S’il y a eu un moment pour rappeler à tout le monde qu’il est aussi un arrière latéral, alors c’est le moment.

L’équipe actuelle de Liverpool est pleine de tant d’élégance, mais le partenariat d’Alexander-Arnold et Salah sur le côté droit incarne le plus cette élégance et cette classe.

Les chiffres défensifs parlent en volume

L’un des plus grands mythes que vous entendrez dans le football est qu’Alexander-Arnold ne peut pas défendre. Même avant cette saison, ces cris étaient mal informés et faux. C’est un joueur qui a défendu plus que convenablement contre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avant d’atteindre l’âge de 23 ans. Cette saison, cependant, le mythe a enfin été démystifié comme cela.

Alexander-Arnold a plus de draps propres que, par exemple, Reece James. Il a également fait plus d’interceptions, plus de blocs, plus de tacles du dernier homme, plus de dégagements et a remporté plus de batailles aériennes. Et ce n’est pas une fouille à l’homme de Chelsea ; il est juste assez malheureux pour jouer à un niveau similaire à Alexander-Arnold dans un rôle similaire.

Trent Alexander-Arnold : l’un des meilleurs au monde

Avec une touche de colle et une passe si précise qu’on pourrait penser qu’il s’agit d’un missile guidé, Trent Alexander-Arnold est l’un des meilleurs au monde, et pas seulement à sa place. En ce qui concerne les débouchés créatifs du football, peu, voire aucun, font un travail meilleur et plus cohérent que l’homme de Liverpool. Chaque semaine parvient d’une manière ou d’une autre à présenter un nouvel ajout à la bobine de surbrillance d’Alexander-Arnold cette saison. Et, au fur et à mesure que la saison se poursuit, le spectacle produit par le scouser le sera aussi.

