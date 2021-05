L’un des meilleurs blanchisseurs de vêtements se trouve dans votre réfrigérateur, le saviez-vous? | Vie

Avez-vous besoin d’aide avec des vêtements blancs? Si vous voulez empêcher vos vêtements de jaunir ou de devenir gris, essayez cet agent de blanchiment secret naturel que nous avons tous dans le réfrigérateur.

Maintenir la couleur blanche des vêtements est une tâche assez difficile pour les personnes qui n’ont pas beaucoup d’expérience en lessive. Il est important de le séparer des vêtements colorés, d’utiliser des cycles de lavage à la température la plus élevée qui soutiennent le tissu et d’améliorer l’action du détergent avec un produit de blanchiment.

Sur le marché, vous pouvez trouver toutes sortes d’agents de blanchiment, de l’eau de Javel traditionnelle à d’autres produits plus modernes qui promettent de respecter les tissus. Vous avez la possibilité de les tester, mais si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent Dans votre réfrigérateur, vous pouvez trouver un agent de blanchiment secret naturel qui vous donne de très bons résultats.

Peut-être que tu ne savais pas, mais le jus de citron est un excellent agent de blanchiment pour les vêtements. Il a l’avantage d’être un ingrédient naturel qui ne contient pas de produits chimiques dangereux, il n’y a donc aucun risque d’accident lors de son utilisation.

Voulez-vous enlever les taches facilement et rendre vos vêtements plus odorants? Ajoutez ces ingrédients secrets à votre machine à laver et obtenez les meilleurs résultats.

Le citron contient des niveaux élevés d’acide citrique, dont les enzymes aident à éclaircir les vêtements et à adoucir les taches de tissu pour les éliminer naturellement. Son effet blanchissant est également efficace dans d’autres domaines, par exemple pour éclaircir les cheveux, les dents ou la peau.

Utiliser du citron pour blanchir les vêtements est très simple. La première chose à faire est de séparer les vêtements colorés, car ils peuvent facilement s’estomper. Ensuite, mettez les vêtements blancs dans la machine à laver, ajoutez une tasse de jus de citron avec votre détergent habituel et lavez normalement.

Si un vêtement a besoin d’une action plus puissante, mélangez deux tasses de jus de citron avec une tasse de sel. Trempez le vêtement dans cette solution et rincez-le bien. Ensuite, essayez de le sécher au soleil, car la lumière du soleil agit également comme un agent de blanchiment naturel.

N’oubliez pas que vous avez à portée de main de nombreux ingrédients secrets que nous avons tous à la maison et qui peuvent améliorer l’action de votre détergent habituel, y compris le sel, le rince-bouche, le vinaigre, l’alcool ou même le savon à vaisselle. Vous pouvez également essayer le bicarbonate de soude, qui est une arme secrète pour éliminer les taches et les odeurs des vêtements.