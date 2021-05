L’un des meilleurs écouteurs du marché est de 100 € de réduction, le Huawei FreeBuds Studio | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Malgré la popularité des écouteurs True Wireless, les professionnels et les amateurs de son préfèrent les modèles de serre-tête. L’un des meilleurs est le FreeBuds Studio de Huawei, qui propose désormais une offre plus qu’intéressante.

Huawei maintient un catalogue de plus en plus étendu en Espagne, augmentant autant que possible le nombre d’appareils pour la maison intelligente, audio ou portables, qui soutiennent l’activité de cette société en Occident après le très dommageable blocus de Google de son activité mobile.

En plus de la quantité, le rapport qualité-prix de tous ces appareils est très bon, meilleur que pratiquement tous les concurrents. Un bon exemple est le FreeBuds Studio de Huawei, qui vient de passer de 399 € à 299 €, un prix ultra compétitif sur le marché actuel.

Ces écouteurs sans fil offrent ce qui est sûrement la meilleure annulation de bruit du moment, avec plusieurs modes différents et un codec L2HC.

Pour mettre les choses en contexte, Ils sont la concurrence à bas prix des AirPods Max, qui triplent le prix. Évidemment, il peut y avoir une différence en termes de performances, même si comme nous l’avons vu dans l’analyse du FreeBuds Studio, la qualité sonore et l’annulation sont très bonnes.

De plus, cette réduction de prix Huawei eStore comprend la livraison gratuite depuis l’Espagne et une garantie de deux ans, comme l’exige la loi de notre pays. Sans aller plus loin, Amazon vend ce même modèle à un prix un peu plus élevé.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

ANC de premier plan

La meilleure chose à propos de ces casques serre-tête est sans aucun doute la suppression du bruit, réglable et avec un niveau d’isolation pratiquement inégalé, du moins dans son segment de prix.

La qualité sonore est également très bonne, vous devrez donc sûrement investir beaucoup plus d’argent dans un modèle d’une autre marque pour pouvoir bénéficier des mêmes avantages.

De plus, le confort de ses coussinets signifie que vous pouvez les avoir pendant plusieurs heures sans vous en apercevoir à peine, ce qui différencie clairement les modèles de serre-tête du True Wireless, qui sont les plus en vogue.

5% supplémentaires avec la newsletter Huawei

Si vous vous inscrivez à la newsletter Huawei, ces casques seront encore moins chers, car temporairement le magasin de la marque fait une remise supplémentaire de 5% lorsque vous vous inscrivez.

C’est une promotion qui ne durera que quelques jours et qui laisse le prix de ces FreeBuds Studio à 189 euros.

Ce ne sont en aucun cas les casques ANC serre-tête les moins chers du marché. Il y a même moins de 50 euros, bien que dans ce cas, ils offrent une expérience premium loin du faible coût.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.