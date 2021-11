L’un des meilleurs films de Netflix en 2021 reçoit un traitement que la plupart n’ont pas

The Mitchells vs. The Machines, l’un des films d’animation les plus acclamés par la critique de l’année, rejoint un groupe rare. Bien qu’il soit facilement disponible pour diffuser sur Netflix, il obtient une sortie physique juste à temps pour les vacances. Sony Pictures, le studio qui a produit le film, sortira le film sur Blu-ray et DVD le 14 décembre. Il sera également disponible à l’achat ou à la location sur d’autres plateformes numériques.

The Mitchells vs. The Machines était l’un des nombreux films familiaux à obtenir une sortie unique pendant la pandémie de coronavirus. Il était à l’origine intitulé Connecté et devait sortir en salles en janvier 2020, mais il a été retardé jusqu’en septembre avant la pandémie. Il a ensuite été retardé jusqu’en octobre 2020, mais Sony l’a ensuite retiré du calendrier de sortie. En janvier, Sony et Netflix ont conclu un accord de 110 millions de dollars qui a conféré à la plate-forme de streaming les droits de diffusion en continu et le titre a été remplacé par The Mitchels vs. The Machines. L’accord unique permet à Sony de conserver les droits de divertissement à domicile et les droits de distribution en Chine.

Attachez-vous ! #TheMitchellsVsTheMachines est disponible sur Blu-ray le 14 décembre et comprend plus de 2 heures de tout nouveau contenu ! ️ Précommandez AUJOURD’HUI pour l’obtenir à temps pour les vacances ou diffusez-le maintenant sur Netflix : https://t.co/MomaLWdDYg pic.twitter.com/nShYunQeBo – Les Mitchells contre les Machines (@MitchellsMovie) 24 novembre 2021

Le film a été écrit par Mike Rianda et Jeff Rowe, et réalisé par Rianda, avec Phil Lord et Christopher Miller comme producteurs. L’intrigue implique que la famille Mitchell travaille ensemble pour sauver le monde d’un soulèvement de robots lors d’un voyage en voiture. Le casting de stars comprend Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, John Legend, Chrissy Teigen et Conan O’Brien. Il a reçu des éloges presque unanimes et a été nominé pour le film familial préféré aux People’s Choice Awards.

Étant donné que The Mitchells vs. The Machines ne quitte pas Netflix, la principale raison d’obtenir l’édition physique pour les abonnés Netflix est les fonctionnalités bonus. Il y a des scènes supprimées, un commentaire audio et le court métrage Dog Cop 7: The Final Chapter. Toute personne intéressée par le processus d’animation voudra consulter Katie’s Extended Cinematic Bonanza Cut, une version du film qui contient 40 minutes de séquences supplémentaires. Il y a aussi plusieurs documentaires en coulisses.

Il est très rare qu’un film Netflix obtienne une sortie physique de quelque nature que ce soit, mais il ne semble pas que la société ait eu son mot à dire dans la sortie de The Mitchells vs. The Machines. Netflix a décidé de sortir certains de ses propres films sur Blu-ray et DVD dans le cadre d’un accord avec la Collection Criterion, qui a publié des éditions physiques de The Irishman, Beasts of No Nation, Roma, Marriage Story et Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Histoire par Martin Scorsese.

En janvier, Criterion sortira également un Blu-ray du documentaire acclamé Dick Johnson is Dead. Netflix a également décidé de sortir Stranger Things en Blu-ray et DVD. Des émissions comme The Haunting of Hill House, Orange is the New Black, Peaky Blinders et The Kominsky Method sont sorties en DVD par leurs studios.