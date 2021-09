L’un des meilleurs jeux de 2021 à ce jour

Je joue à beaucoup de jeux pour ce travail. Ce n’est pas une vantardise, c’est juste un fait. Et bien que beaucoup de ces jeux soient bons, la plupart d’entre eux ont tendance à se mélanger. Mais chaque fois que quelque chose se présente qui est non seulement génial, mais aussi frais et incroyablement mémorable, cela me rappelle à quel point les jeux peuvent être géniaux. Lost in Random est l’un de ces jeux. Il combine un monde unique avec une excellente écriture, des visuels merveilleusement originaux et un système de combat qui ne ressemble à rien de ce que j’ai joué auparavant.

Lost in Random se déroule dans le monde de…Random. (D’où le nom du jeu.) Ici, la vie est déterminée par le lancer d’un dé magique brandi par la reine incroyablement grande et effrayante. Il y a six terrains dans Random, un pour chaque nombre trouvé sur votre dé moyen à six faces. À l’âge de 12 ans, les enfants lancent le dé maléfique de la reine et le nombre qu’ils obtiennent détermine où ils vivront pour le reste de leur vie. L’aventure de Lost in Random commence au pays d’Onecroft, qui est le pire endroit où se retrouver dans tout Random. C’est juste un dépotoir géant où les gens grappillent tous les jours, expédiant du métal et d’autres objets utiles dans des bateaux vers des parties invisibles de Random pour des raisons qu’on ne leur dit jamais.

Capture d’écran : Zoink / EA / Kotaku

C’est ici que vivent les jeunes sœurs Odd et Even. Ils tirent le meilleur parti de leur misérable petite ville, racontant souvent des histoires du passé. À l’époque, avant la reine, tout le monde avait des dés magiques et la terre prospérait, car les gens utilisaient leurs cubes numériques pour prendre des décisions et ajouter du piquant au hasard à leur vie. Mais une fois que la reine a pris le relais, elle a commencé une guerre contre tous les dés du pays, en détruisant tous les derniers pour qu’elle seule ait un puissant dé magique.

Au début du jeu, la reine et ses acolytes arrivent à Onecroft et invoquent tous les enfants de 12 ans du pays pour lancer son dé maléfique. La sœur d’Even, Odd, obtient un six et est emmenée dans des endroits inconnus, laissant le pauvre Even seul et le cœur brisé. À la suite du départ d’Odd, Even reçoit la visite d’un étrange fantôme et est troublé par des rêves prophétiques effrayants, qui la convainquent de se faufiler hors de Onecroft, de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur et, espérons-le, de la sauver. Elle rencontre rapidement un dé magique solitaire, un survivant de la violente croisade de la reine, peut-être la dernière de son espèce. Aux côtés de ce nouvel ami, nommé Dicey, Even part à travers les terres de Random pour retrouver sa sœur et arrêter la méchante reine qui a volé Odd.

Le monde de Lost in Random est inspiré de films comme The Nightmare Before Christmas de Tim Burton et Coraline et ParaNorman de Laika. Cela signifie beaucoup de bâtiments et de chemins sinueux, des citadins aux formes étranges et un sentiment général d’étrangeté dans chaque centimètre de Random. Comme ces films, tout dans Lost in Random a également l’air fait à la main, comme si ce jeu était basé sur un film en stop-motion qui n’a jamais été publié dans notre chronologie. Explorer ce monde est un vrai régal, car chaque région numérotée est différente. Onecroft est un peu un tas d’ordures, mais Two-Town est un monde urbain complexe et claustrophobe, avec une ville à l’envers et un maire maléfique flottant au-dessus, avec une deuxième lune également. Un autre monde ressemble à un repaire caché de péché et de magie, peuplé principalement d’inadaptés d’autres parties du royaume.

Capture d’écran : Zoink / EA / Kotaku

J’ai passé un bon moment à fouiller la tête dans tous les coins et recoins des différents royaumes, à la recherche de personnages à qui parler et de quêtes secondaires à accomplir. Lost in Random n’est pas un jeu énorme – vous pouvez le battre en 12 heures ou moins – mais ce qui est ici est fantastique. Une quête m’a fait rechercher dans le monde des histoires de fantômes que je pourrais rapporter à un homme obsédé par les choses effrayantes. En utilisant les options de dialogue du jeu, je pouvais même exagérer les histoires, les rendant plus effrayantes ou plus tristes selon ce que je ressentais. Pour certaines quêtes, vous pouvez sortir ou entrer dans une mauvaise situation. La gamme d’options de dialogue et la manière dont elles impactent le jeu sont une autre raison pour laquelle j’ai passé un si bon moment à explorer et à parler à tous ceux que j’ai rencontrés.

Mais Lost in Random est plus qu’un simple jeu avec des PNJ étranges et des quêtes secondaires idiotes. Tout au long de votre aventure, Even et Dicey rencontrent des robots royaux qui, comme vous vous en doutez, tenteront d’empêcher le duo de se rendre à Sixopolis, où la reine règne sur le royaume. Heureusement, Dicey est un cube numérique badass.

Lorsque le combat commence, vous devez d’abord collecter de l’énergie en brisant les cristaux qui apparaissent dans le monde et aussi sur les méchants. Après avoir obtenu une douce énergie, vous recevez des cartes. Une fois que vous avez à la fois des cartes et de l’énergie, un simple lancer de Dicey fige le temps, vous permettant de vous déplacer librement, tout en planifiant les cartes que vous utiliserez. Chacun vous offre diverses capacités, améliorations ou objets. Selon ce que vous obtenez, vous pourrez jouer certaines ou éventuellement toutes les cartes de votre main.

Capture d’écran : Zoink / EA / Kotaku

Ainsi, vous pouvez obtenir un trois, ce qui vous rapporte trois jetons de carte. Avec cela, vous pouvez jouer la carte épée qui coûte un jeton et vous donne une lame magique avec laquelle vous pouvez pirater les ennemis. Mais vous avez encore deux jetons à utiliser, vous pouvez donc également jouer une carte bombe qui coûte deux et vous permet de placer des explosifs près de n’importe quel ennemi. Peut-être que vous avez de la chance et obtenez une carte qui vous donne un jeton gratuit qui ne coûte rien à utiliser, vous permettant de jouer quelque chose de plus gros comme la carte marteau qui coûte trois, ou plusieurs cartes plus petites comme la main du roi, qui ne coûte qu’un et pousse les ennemis autour , infligeant des dégâts. Au moment où vous attaquez un ennemi ou déclenchez un piège, comme une bombe, le temps revient à la normale et vous devez gagner plus d’énergie pour recevoir plus de cartes. Vous finissez par répéter tout le cycle jusqu’à ce que vos ennemis soient vaincus.

C’est excitant de voir comment les combats dans Lost in Random ne se déroulent jamais de la même manière. J’étais toujours sur mes gardes, certaines rencontres me poussaient vraiment à me concentrer après une série de mauvais roulades. Si Dame Chance n’est pas de votre côté, les choses peuvent devenir délicates, mais jamais impossibles. J’ai toujours pensé qu’il y avait un moyen de gagner, même si cela impliquait des cartes de triche.

Ce système de combat a également une boucle intéressante. Au début de chaque combat, vous n’avez que votre fronde faible, qui ne peut pas faire de dégâts aux ennemis et n’est utile que pour déclencher des pièges ou briser des cristaux d’énergie. Ainsi, chaque rencontre commence par vous obliger à être décousu et prudent. Mais au fur et à mesure que vous obtenez de l’énergie et commencez à jouer aux cartes, les tables tournent et, finalement, Even devient plein de capacités et d’armes, sans parler des cartes. Cela donne à chaque combat un début, un milieu et une fin agréables. Cela signifie également que vous ne devenez pas trop puissant et que vous ne vous ennuyez pas du combat bien avant d’atteindre la fin du jeu.

Perdu au hasard

DEVIS AU DOS DE LA BOÎTE

« Des règles aléatoires ! Et Lost in Random aussi. »

TYPE DE JEU

Action-aventure + jeux sur table avec un peu de construction du monde à la Tim Burton

AIMÉ

Art et style merveilleux, combat innovant, excellente écriture, longueur parfaite

N’AIME PAS

Petite taille de pont, démarrage un peu lent

PLATEFORMES

PS5 (joué), PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

DATE DE SORTIE

10 septembre 2021

JOUÉ

Un peu plus de 12 heures. Vous avez récupéré toutes les pages du livre de contes, terminé tous les puzzles optionnels et la plupart des quêtes secondaires, et terminé le scénario principal.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le monde, vous gagnez de nouvelles cartes, dont certaines sont plus puissantes, en accomplissant des quêtes ou en les achetant dans les magasins. Vous utilisez ensuite toutes les cartes dont vous disposez pour créer un jeu de 15 cartes qui convient à votre style de jeu. Si vous préférez esquiver les attaques et infliger des dégâts directs, vous voudrez probablement un tas de cartes d’armes qui vous donneront des épées, des arcs et des lances. Vous pouvez également compter sur des tourelles, des pièges ou des créatures pour faire vos enchères à votre place. Ou vous pouvez être comme moi et jeter un tas de cartes de triche qui vous permettent de jouer aux cartes sans avoir besoin d’autant de jetons, ou qui vous donnent simplement des jetons supplémentaires pour rien. Le nombre d’options que vous avez lors de la construction de votre deck est impressionnant, même si je souhaite que le jeu vous permette de construire de plus grands decks, car vers la fin, j’avais une si grande collection de cartes sympas, et pas assez de place pour mettre tous mes favoris dans bataille.

De temps en temps, vous rencontrez des arènes de jeux de société. Ceux-ci utilisent les mêmes mécanismes de combat que le reste du jeu, mais comportent également une pièce de jeu qui doit même se déplacer via des jets de dés. Ici, les robots continueront à apparaître, obligeant Even à se concentrer davantage sur le déplacement de la pièce de jeu le plus rapidement possible, ce qui modifie la dynamique du combat en changeant les cartes de votre arsenal qui pourraient être les plus précieuses. Ces zones sont un bon changement de rythme et, en dehors de la poignée de boss du jeu, incluent certains de ses combats les plus importants et les plus difficiles.

À la base, Lost in Random est une histoire sur le libre arbitre, le destin et l’avenir. La reine, le grand méchant du jeu, est une présence terrifiante, mais au fur et à mesure que vous en apprenez plus sur elle, vous vous rendez compte qu’elle est plus obsédée par le fait d’empêcher le sort de quelqu’un d’autre que de détruire le monde que vous et votre sœur appelez chez vous. Il se trouve qu’elle ne peut obtenir ce qu’elle veut que par la destruction et la douleur. Le jeu explore également l’idée de savoir si le hasard est juste et si nous vivons même dans un monde de chaos aléatoire ou si le destin a un plan pour nous tous. Un jet de dé est-il aléatoire ? Ou révèle-t-il les grands plans du destin ?

Capture d’écran : Zoink / EA / Kotaku

Ne vous inquiétez pas, Lost in Random ne tire pas un Biomutant et passe beaucoup trop d’heures à pontifier sur ces sujets. Mais quand il décide de consacrer du temps à ses thèmes, il se sent souvent sans effort. C’est le genre d’écriture qui me fait grogner, non pas parce que je déteste ça, mais parce que je suis jaloux de la façon dont tout s’assemble parfaitement. Le jeu propose même un narrateur intéressant et non ennuyeux et il s’intègre d’une manière ou d’une autre dans l’histoire globale et ses thèmes de destin et de destin. Des trucs impressionnants. Fâcheusement impressionnant, honnêtement.

Quand j’ai terminé Lost in Random, j’ai eu envie d’en parler. Je voulais non seulement le louer, mais vraiment creuser dans le monde et son système de combat. C’est ce genre de jeu qui vous donne envie d’avoir quelques personnes autour de vous qui y ont également joué et qui veulent passer quelques heures à en parler. Bien sûr, j’aimerais qu’il y ait de plus gros decks dans le jeu, mais c’est moins une plainte et plus une admission que je voulais juste plus de Lost in Random.

Et ici, maintenant, alors que je finis d’écrire cette critique, je suis toujours incapable de me débarrasser de ce sentiment. C’est l’un de mes jeux préférés de 2021, et un régal pour ceux qui recherchent quelque chose de nouveau.