L’un des meilleurs jeux de 2021 est un match-3

Oh mon Dieu, il se passe tellement de choses dans Day Repeat Day. J’y suis entré en ne sachant absolument rien, et j’en suis ressorti en ayant appris énormément de choses et pourtant en ayant tellement de questions. Pour être stupide, cela existe à mi-chemin entre un Papers Please-like et un jeu téléphonique perdu, avec… match-3. Mais reviens ! C’est spécial, bien plus que cela ne l’implique. C’est un jeu sur les hauts et les bas mélancoliques de la vie.

Vous êtes un employé d’un type d’Amazon appelé JokiJoki, effectuant votre travail via des puzzles de style Bejeweled, tout en discutant avec des collègues, des amis et des proches via la messagerie instantanée. Avec ces éléments disparates, plus un travail vidéo extraordinaire, le résultat est un jeu émouvant, convaincant et assez brillant.

Trésor enfoui

C’est par Kimmo Lahtinen, qui a créé le Barbearian totalement différent (et aussi excellent), et wow, ce gars a de la portée. Au début, je pensais que cela allait être une simple satire d’Amazon, à quel point il traite ses employés de manière épouvantable, les incitations condescendantes offertes pour les tâches répétitives, la lutte antisyndicale, les pratiques anti-ouvrières, et en effet l’horrible Jeff Bezos. C’est ça! Mais c’est beaucoup plus aussi. C’est un simulateur de vie entier, sautant à travers les années entre chaque chapitre, au fur et à mesure que vous rencontrez de nouvelles personnes, choisissez comment interagir avec elles, puis les conséquences à vie de ces choix. Tout en jouant à des puzzles de match-3 pour terminer votre travail quotidien.

Même cela ne capture pas la totalité de Day Repeat Day. Il y a les multiples collages vidéo d’entracte qui donnent l’impression que David Lynch a fabriqué la machine de lavage de cerveau dans Lost’s Room 23. Ensuite, il y a les numéros de téléphone que vous pouvez trouver, qui vous connectent à la version particulière d’Internet de cet univers, montrant des montages vidéo plus surréalistes, ou des sites Web textuels hors du temps qui contiennent chacun leurs propres histoires élaborées. L’un de ces sites cachés est un jeu de fiction interactif complet et superbe où la tournure est que vous ne quittez jamais un seul endroit.

La plupart du temps, vous alternez entre terminer les jeux de match-3, qui sont fantastiques, et faire des choix de dialogue dans les nombreuses conversations de messagerie instantanée que vous avez avec vos amis, vos partenaires, de mystérieux inconnus et même l’avatar de Bezos, Richard Richmond. Jr.

Chaque jour de travail, vous recevez une liste de tâches, qui est une série de défis de match-3, vous demandant invariablement de collecter un certain nombre d’une icône (ZooKeeper-ish), ou un certain nombre d’éléments étoilés, ce genre de chose. (Ma seule vraie plainte avec le jeu est qu’il présente ce match-3 non pas comme une métaphore de votre travail, mais l’interface littérale de votre travail, ce qui n’a absolument aucun sens.) La grille change toujours, et plus vous jouez , plus la mécanique devient complexe. Ensuite, pendant cela, vous pouvez bavarder avec les gens au fur et à mesure que les conversations apparaissent, en faisant des choix de dialogue extrêmement variés au fur et à mesure, en empruntant un chemin différent au cours des trois ou quatre heures que cela dure. Vous pouvez également opter pour des heures supplémentaires, qui sont plus des énigmes sur mesure, mais cela a toujours un coût social, des implications sur les relations ou des événements importants manqués.

Capture d’écran : Kimmo Lahtinen / Kotaku

Dès le début, vous venez de rompre avec votre partenaire, Robin, et négociez tout ce qui va avec. C’est un nouveau départ, un nouveau travail, et vous pouvez choisir si vous en avez fini avec eux ou si vous voulez vous accrocher. Des opportunités se présentent pour aller à des rendez-vous, établir des liens avec la famille ou s’occuper d’amis. En y jouant une fois, je suis devenu convaincu qu’il s’agissait de l’un de ces jeux qui donne l’impression que vous influencez l’histoire, mais en réalité, il ne fait que vous canaliser vers son chemin prescrit. En la rejouant, j’ai été choqué de réaliser à quel point j’avais tort. Le simple fait de ne pas composer un seul personnage le deuxième jour réécrit complètement la vie entière de votre personnage. Ce qui est extraordinaire. En fait, il est possible d’être un tel idiot tout au long du processus que vous pouvez vous retrouver sans amis du tout, et presque personne ne se soucie jamais de vous envoyer un message.

Je suis absolument époustouflé par tant de choses à ce sujet. Non seulement lors de ma deuxième partie, je me suis aliéné les personnes que je considérais comme les personnages principaux la première fois que j’ai joué, mais j’ai trouvé une fin rédemptrice à partir d’une seule action positive que j’ai faite à mi-chemin. Et puis en plus de cela, si vous n’établissez pas de contact avec les personnages principaux, il n’est pas ensuite forcé de revenir brutalement dans votre récit plus tard. Ils n’apparaissent tout simplement pas. Même le refus des promotions a un effet significatif sur le reste du jeu.

Ces possibilités divergentes rendent la relecture très convaincante, et puisque la majeure partie de ce que vous faites est le match-3, si vous êtes d’accord avec cela comme un moment déroutant, ils offrent aussi autant la prochaine fois que vous jouez que la dernière . Après y avoir joué deux fois, je suis maintenant déterminé à y aller une troisième fois, pour voir où d’autres décisions majeures pourraient mener, car il est évident qu’il y a d’autres chemins que ma vie pourrait prendre.

Capture d’écran : Kimmo Lahtinen / Kotaku

Ce n’est pas un jeu joyeux la plupart du temps. À cet égard, c’est réaliste. Au fur et à mesure que vous parcourez la chronologie de votre personnage, vous rencontrez des points positifs et négatifs, mais honnêtes, normaux et quotidiens. C’est un jeu sur les minuties, comment se présenter à une fête à laquelle vous hésitez à assister peut changer votre vie pour toujours, ou ne faire aucune différence. Comment oublier d’aller chercher votre enfant à la garderie peut être représentatif de problèmes profonds et enracinés dans un mariage. Il aborde des sujets difficiles comme le cancer, l’alcoolisme, les pannes, mais avec grâce et délicatesse. Il est juste de dire que c’est une affirmation que peu de jeux de match-3 peuvent faire.

Tout cela est renforcé par une formidable bande-son mélancolique (par le frère du développeur, en l’occurrence) et une interface superbement simple, avec une belle sensation dessinée à la main pour les puzzles de match-3. À cela s’ajoute l’extraordinaire travail cinématographique surréaliste, qui imite clairement Lynch, mais comprend de manière cruciale Lynch : les coupures, les effets sonores monstrueusement inoffensifs, l’abstraction de la normalité, tout y est. Et follement incongru dans le jeu, mais cela ne fait que le rendre plus évocateur et touchant. Et en plus de tout cela, vous avez des dizaines d’extras cachés, des sites Web étranges, des jeux de texte miniatures. Bonne grace.

Cela m’a époustouflé. Je l’ai joué parce qu’il était présenté comme un VN avec match-3, et cela sonnait tellement bizarre que je devais regarder. Il s’avère que c’est bien plus que cela, plus que l’un ou l’autre genre, une création entière, compliquée et unique, qui dit la vérité sur la vie, sur le travail, sur les hiérarchies et sur les erreurs. C’est époustouflant.

Cet article a été initialement publié sur Buried Treasure. Vous pouvez soutenir le Patreon ici.