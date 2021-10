L’un des meilleurs jeux de l’année fait la une des titres Game Pass d’octobre

Microsoft a révélé une solide gamme de jeux à venir Pass de jeu Xbox sur le reste du mois d’octobre. Comme toujours, des projets Microsoft propriétaires seront lancés dans le service, ainsi que l’assortiment habituel de projets indépendants et AAA.

Les sorties commencent aujourd’hui, avec l’arrivée d’Outriders sur PC Game Pass, aux côtés du FPS rétro indépendant Into the Pit, qui arrive sur PC, console et Cloud.

21 octobre voit la sortie de trois jeux. Dragon Ball FighterZ arrive sur console et Cloud Game Pass. L’aventure indépendante au tour par tour Echo Generation se lance dans Game Pass sur PC, console et Cloud. L’excellent jeu de tir spatial Everspace 2 tombe également sur PC Game Pass le même jour.

28 octobre voit le lancement d’Age of Empires 4, qui tombe sur le service (PC) en même temps que sa sortie sur les magasins numériques. Cinq autres jeux arriveront également sur Game Pass le même jour, à commencer par le mystère de la boucle temporelle The Forgotten City (PC, console et Cloud), qui est né d’un mod Skyrim.

Backbone (console), Nongunz: Doppelganger Edition (PC, console et Cloud) et Bassmaster Fishing 2022 (PC, console et Cloud) sortiront tous le 28 octobre. Enfin, vous avez Alan Wake’s American Nightmare à attendre sur PC et console Passe de jeu.