L’un des meilleurs ordinateurs portables Huawei est en vente pour 599 euros, et avec une mise à niveau vers Windows 11 | La technologie

Huawei est en vente dans pratiquement tous ses produits, y compris dans les ordinateurs portables, un secteur où il a beaucoup et une très bonne présence avec ses Matebooks.

Huawei est une marque qui, malgré ses nombreux problèmes de longue date avec Google et Android, ne les a pas avec Microsoft, de sorte que ses ordinateurs portables peuvent se concurrencer sur un pied d’égalité, et s’ils le font.

Ce sont les Matebooks et il existe des gammes très différentes, bien qu’elles aient quelque chose en commun, c’est qu’elles sont toutes ultralégères, utiliser Windows 10 avec une future mise à niveau vers Windows 11 et ils ont également des prix qui, dans de nombreux cas, peuvent être considérés comme abordables.

C’est ce qui se passe actuellement avec le Matebook D 14, qui avec i5, SSD et un excellent écran Full HD Il a tout ce dont vous avez besoin pour travailler et étudier, et il est également à l’un de ses prix les moins chers jusqu’à présent. La boutique officielle de la marque l’a abaissé à 599 euros avec une souris bluetooth en cadeau.

Ordinateur portable fin et ultra-léger d’une épaisseur de 15,9 mm et d’un poids de 1,38 kg. Il possède un écran Hull HD de 14 pouces, un processeur Intel Core de 10e génération, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD.

Son prix d’origine est de 799 euros, bien qu’il bénéficie généralement d’une remise d’environ 100 euros, un montant qui est désormais doublé par le Huawei eStore, qui propose livraison gratuite et depuis l’espagne donc vous avez votre commande à la maison en seulement 2-3 jours ou moins.

Par ses caractéristiques, cet ordinateur n’a pas grand-chose à envier aux autres modèles. Disons que cela peut être une bonne alternative pas chère au MacBook Air si vous voulez un modèle Windows, car son Intel Core i5 de 10e génération offre de bonnes performances et le poids n’est que de 1,38 kg.

Voici ses principales spécifications :

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,38 kg Processeur : Intel Core i5-10210U Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

Dans quelques mois, la mise à jour de Windows commencera sûrement à être déployée à grande échelle, avec l’engagement explicite de Huawei de la mettre en place sur ses ordinateurs dès que possible.

Ici, vous pouvez voir certaines des clés de Windows 11 et sa future mise à jour.

