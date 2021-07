L’un des meilleurs originaux de Netflix est enfin de retour pour la saison 2 • .

Il est en quelque sorte à la fois complètement exact et terriblement inadéquat de décrire l’émission Netflix de Saturday Night Live, Tim Robinson, Je pense que vous devriez partir comme une série de sketchs comiques.

Le spectacle, qui vient de revenir pour une deuxième saison, a un score de critique presque parfait sur Rotten Tomatoes et une armée de fans farouchement fidèles en raison de son mélange tout à fait original d’étrangeté, d’absurdité, de satire, d’irrévérence et d’humour. Au centre de tout cela se trouve Robinson, qui a obtenu une sorte de rétrogradation à SNL en se faisant renvoyer au personnel de rédaction après sa saison inaugurale dans la série. Et voici un avant-goût de son humour qui est exposé dans la saison 2, avec un sketch qui a été publié sur YouTube avant les débuts de la saison deux sur Netflix. Je vais devoir faire de mon mieux pour le décrire sans franchir aucune de nos lignes ici. J’espère que vous aurez l’idée.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Je pense que tu devrais partir La saison 2 est maintenant en streaming

Fondamentalement, c’est le genre de chose que l’émission de Robinson fait si bien. Le mettant dans des situations normales et parfois bizarres où il dépeint le perdant du poisson hors de l’eau jouant le tout pour rire. Comme ce sketch particulier de la nouvelle saison, où Robinson fait une visite de la maison hantée «réservée aux adultes». Vous et moi pourrions lire cela comme, d’accord, cela signifie que les enfants ne sont pas autorisés. Parce que ce sera, vous savez, trop effrayant pour eux. Mais non – Robinson, dans ce sketch, lit cela comme … ah … visite d’une maison hantée sur le thème des adultes.

À l’instant où on lui dit que les participants sont autorisés à dire ce qu’ils veulent, il laisse échapper un euphémisme pour un fluide corporel au hasard. Et à partir de là, cela devient de plus en plus inapproprié.

Comme nous l’avons décrit ici à . dans le passé, cet original de Netflix acclamé par la critique met un «style de comédie distinct et un humour d’observation au premier plan, continuant à se moquer des situations les plus bizarres et banales de la vie».

Sur une note connexe, la sortie de la nouvelle saison de I Think You Should Leave intervient au milieu d’un flot de nouvelles versions ce mois-ci pour le streamer. Netflix a des dizaines de nouveaux films et émissions qu’il sort ce mois-ci, y compris des originaux très attendus comme le film Netflix Gunpowder Milkshake. Ainsi que la série docu originale de Netflix Heist.

La saison 2 est aussi bizarre que la saison 1

L’une de mes choses préférées à propos de la série de Robinson, quant à elle, est sa longueur. Nous avons tous si peu de temps dans la journée et I Think You Should Leave est parfait pour les téléspectateurs en streaming comme moi. La nouvelle saison, comme la saison 1, ne compte que six épisodes. Et ils durent chacun entre 15 et 17 minutes. Ainsi, vous pouvez facilement les brûler.

Je pense que vous devriez quitter les titres des épisodes de la saison deux :

Ils me l’ont dit lors d’un dîner. Ils ont une pâtisserie là-bas, Susan, où les gâteaux sont magnifiques. T’es sûr de ça? Tu es sûr de ça, c’est pourquoi ? Tout le monde a juste besoin d’être plus dans le moment présent. Vous n’aviez pas dit qu’il y aurait cinq personnes à cette table ? J’ai besoin d’une serviette en papier humide. Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission