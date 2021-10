« L’un des meilleurs » – Pundit fait une déclaration audacieuse à Chelsea après avoir joué le rôle principal

L’expert Tony Cascarino a fait l’éloge d’un joueur de Chelsea après sa superbe performance contre Brentford samedi.

Les Bleus sont entrés dans le match en tant que favoris et ont sorti l’impasse juste avant la mi-temps. Ben Chilwell a tiré une frappe puissante devant David Raya et dans le filet.

Mais les hommes de Thomas Frank n’ont pas perdu le moral et ont dominé les phases finales de la rencontre. Ils ont frappé le poteau par Bryan Mbeumo alors qu’ils cherchaient à égaliser.

Le gardien de Chelsea Edouard Mendy a ensuite réussi deux arrêts de classe mondiale pour maintenir sa cage inviolée. Il a quitté sa ligne pour bloquer un effort de Saman Ghoddos tard. Trevor Chalobah était alors sur place pour effacer le suivi.

L’arrêt de Mendy contre Pontus Jansson était encore meilleur. Le ballon a trouvé Jansson à l’intérieur de la surface et le défenseur central a tiré vers le but. Mais Mendy a courageusement mis son corps en jeu et bloqué avec son visage.

L’international sénégalais a été nommé homme du match car ses efforts ont donné à Chelsea les trois points.

Réagissant à sa performance, Cascarino a déclaré sur talkSPORT : « Chelsea a creusé profondément. [They] avait un gardien de but qui a fait des miracles et on pourrait dire qu’il a été l’une des meilleures signatures de Chelsea.

«Il a coûté 17 millions de livres sterling à Rennes, est entré et a semblé entrer dans l’équipe. N’a montré aucun signe d’inquiétude sur les nerfs.

« Hier était un jour qui vous a fait penser ‘wow’. Quelle que soit la personne qui a pris la décision, je soupçonne que c’était Petr Cech car il était à Rennes en tant que gardien de but et connaîtra beaucoup de monde dans ce club de football, et a probablement joué un rôle central dans cette décision de l’avoir pour Chelsea.

Mendy a maintenant réussi un impressionnant 30 draps propres en 54 performances pour les Blues. Les défenseurs peuvent compter sur lui pour réaliser de gros arrêts, contrairement à son coéquipier Kepa Arrizabalaga.

L’Espagnol a été signé pour 72 millions de livres sterling mais a connu des difficultés lors de la campagne 2019-2020. Ses échecs ont forcé Chelsea à puiser dans leurs poches et à signer Mendy l’année dernière.

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme

Tuchel réagit à la victoire serrée de Chelsea

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel a salué Mendy pour sa performance après la victoire.

Lors d’une interview avec BBC Sport, l’Allemand a déclaré : « Nous avons été très forts pendant 70 minutes et très chanceux pendant 20 minutes, pour résumer. On s’en sort avec les trois points grâce à Edouard.

«C’était comme un match de coupe à la fin; ils ont pris des risques et l’ambiance leur a donné beaucoup de courage.

Sur l’affichage déterminé des Bees, Tuchel a ajouté: «Ils jouent comme ça depuis le début, c’était beaucoup d’efforts pour ne pas leur permettre de créer cette énergie, et nous avons déployé beaucoup d’efforts pour récupérer les deuxièmes balles au milieu de terrain; nous mettons beaucoup d’efforts dans le travail invisible.

«Nous étions forts dans les défis et avons joué avec sang-froid. Il est important de ne pas perdre le ballon tout comme vous le gagnez car c’est ce qu’ils aiment. C’était comme ça à la fin. »

LIRE LA SUITE: Tuchel n’a aucun souci avec la star de Chelsea « fatiguée » et « altruiste »