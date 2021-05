L’un des meilleurs purificateurs d’air d’Amazon est désormais beaucoup moins cher: Amazon l’a réduit à seulement 127 euros | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Éliminez les odeurs, vapeurs, acariens, poussières et autres particules qui font de notre maison un endroit désagréable et insalubre pour les personnes allergiques. Les purificateurs font désormais partie de nombreuses maisons pour les garder propres.

le Purificateur d’air Xiaomi Mi 3H C’est l’un des purificateurs d’air les plus complets de la marque. Xiaomi a peu d’appareils résistants, dans son catalogue, nous pouvons trouver presque tous les produits à un bon prix et avec les principales caractéristiques du marché.

Si vous cherchez de l’aide pour réduire les effets des allergies à la maison ou si vous voulez simplement respirer un air plus pur loin de la pollution extérieure, c’est la solution. Ce modèle est d’une grande puissance et son prix sur Amazon est tombé en dessous de 130 euros avec cette nouvelle offre.

Amazon a appliqué un 36% de réduction Au prix initial de ce produit, vous pouvez désormais l’acheter pour 127,98 euros. Pas de frais de port et avec la possibilité de les avoir chez vous en moins de 24 heures si vous avez un compte Prime que vous pouvez essayer gratuitement le premier mois.

Ce purificateur d’air est assez puissant, avec un grand débit d’air capable de purifier l’air des particules jusqu’à PM 2,5, y compris les poils d’animaux.

Le Mi Air Purifier 3H promet de purifier l’air de votre maison en 12 minutes, dans des pièces entre 28m2 et 48m2. Le sien Filtre HEPA à 360 ° peut capturer le 99% des particules de poussière, des acariens ou tout ce qui a un minimum de 0,3 microns.

Ce purificateur dispose d’un laser pour détecter ces minuscules particules, pour analyser la qualité de l’air à l’intérieur de la maison. Comptez avec un Système éolien 6660l d’air pur par minute, un ventilateur centrifuge et un système de circulation à double conduit qui pompe l’air pur qui atteint chaque coin.

À ce design en forme de tour et avec une couleur blanche qui caractérise la plupart des produits de la marque, Xiaomi a ajouté un Écran tactile LCD sphérique où voir toutes les informations. Même ainsi, il est également possible de voir la configuration de cet appareil sur le mobile et d’utiliser des assistants virtuels tels que Google et Alexa pour pouvoir l’activer et le désactiver avec des commandes vocales.

Si vous recherchez un produit confortable à utiliser et à un prix abordable, les 127,98 euros que coûte actuellement ce purificateur vous permettent d’économiser 71,02 euros sur l’achat. N’oubliez pas qu’avec un compte Prime, vous pouvez obtenir de meilleures conditions d’achat telles qu’une livraison plus rapide.

