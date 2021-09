L’un des meilleurs Roomba est en vente sur Amazon : c’est le modèle 966 et il coûte 379 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les aspirateurs robots font déjà partie du paysage dans presque toutes les maisons, bien qu’évidemment tous ne soient pas identiques. Si vous souhaitez acheter un modèle haut de gamme, il y a maintenant une très bonne opportunité.

Petit à petit, le prix de tous les aspirateurs robots a baissé ces dernières années, à l’exception de certains modèles haut de gamme qui ont des fonctions comme le vidage automatique, qui sont beaucoup plus chers. Cependant, la concurrence des robots Congas de Cecotec et Xiaomi a obligé même iRobot à commencer à réduire ses prix.

C’est peut-être la raison pour laquelle le Roomba 966 est en vente sur Amazon à un prix rarement vu, pour 379 euros. Il est à noter que la Série 900 est la meilleure et la plus puissante d’iRobot, la firme leader dans le secteur des robots aspirateurs.

Ce robot aspirateur est particulièrement puissant et dispose d’un système de navigation avancé, qui détecte la saleté et l’élimine plus rapidement. De plus, il dispose d’une option de commande vocale et de programmation.

Ce modèle particulier possède non seulement le système de navigation breveté d’iRobot, sûrement le meilleur du marché, mais il est également compatible avec les assistants vocaux et possède d’autres fonctions qui le rendent très utile.

Par exemple, avec Dirt Detect, vous pouvez détecter où plus de saleté s’accumule et “attaquer” cet espace avec plus de détermination, en obtenant de meilleurs résultats en un seul passage et sans avoir recours à autre chose.

Avec une batterie qui dépasse 100 minutes, il peut aspirer des centaines de mètres carrés d’un seul coup, même si pour une raison quelconque il n’y parvient pas, il retourne à sa base de recharge et reprend alors la tâche là où il s’était arrêté, un vrai luxe.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta al comprar un robot aspirador, una de ellas una pequeña pega que sí se le puede poner a la Roomba 966, y es que sólo aspira y no friega, algo que cada vez es más frecuente en la concurrence.

En sa faveur, il faut dire que pour le rapport qualité-prix en ce moment c’est l’un des meilleurs robots si vous avez des animaux à la maison, puisque ses brosses sont conçues pour éliminer tous les poils qu’il trouve sur son passage.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.