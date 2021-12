L’un des meilleurs RPG de 2021

Image : Riot Games

The Ruined King: A League of Legends Story est, comme de nombreux projets récents de Riot, un effort de traduction. League of Legends reste l’un des plus grands jeux au monde, malgré sa toxicité endémique pour la communauté et l’énorme investissement de temps requis de la part de la plupart des joueurs, mais des choses comme The Ruined King et la récente série Netflix de Riot Arcane permettent aux personnes sans désir de mourir de plonger dans Runeterra . Les résultats sont vraiment prometteurs.

The Ruined King est un RPG au tour par tour pour Xbox One/Series X/S, PS4/PS5, Switch et PC, situé à Bilgewater, un emplacement majeur dans le cadre de League of Legends, Runeterra. La ville est stratifiée, humide et affamée – pour paraphraser Illaoi, l’un des personnages principaux du jeu, c’est une ville construite sur le désir sous toutes ses formes. Vous incarnez une poignée de champions de la Ligue alors qu’ils repoussent la brume noire envahissante et le roi en ruine titulaire.

The Ruined King agit comme une brillante introduction à Bilgewater et à Runeterra par procuration, grâce à sa concentration presque inébranlable. Tous les personnages que vous rencontrerez ne seront pas de Bilgewater – les personnages parleront d’autres parties du monde, mais vous n’y irez jamais vous-même. Mais la caméra du jeu ne quitte pratiquement jamais la ville. Il s’agit d’une histoire à propos d’un endroit, ce qui signifie que c’est une introduction incroyablement facile pour les nouveaux joueurs. Apprendre les règles et les rythmes d’une seule ville est bien plus accessible que d’avoir à apprendre les règles, les coutumes et les cultures d’un monde entier.

Et ces règles et rythmes valent la peine d’être appris. Le niveau du jeu et la conception de l’environnement sont incroyablement détaillés et il y a de petites choses à trouver un peu partout, des petites zones latérales avec des énigmes simples et des récits intéressants, au nouvel équipement et aux vues magnifiques. Un manoir hors des sentiers battus dans le premier donjon majeur du jeu, par exemple, m’a offert une courte histoire sur une famille de fantômes qui se réunissent, avant de quitter le site de leur hantise pour parcourir le monde.

Il y a aussi une énorme quantité d’écriture dans The Ruined King, et la grande majorité semble excellente. Dispersés à travers Bilgewater et les Îles obscures se trouvent des entrées de journal, des lettres et des morceaux de texte qui rempliront lentement votre inventaire. J’ai trouvé une série de lettres entre une prêtresse de Nagakabouros, une divinité de Buhru, et une récente convertie. Les lettres détaillent la lente exposition du converti et la corruption par une secte religieuse de la foi. Chaque entrée que j’ai vue a été vraiment bien écrite et je suis vraiment excité de les examiner une fois que j’aurai terminé quelques-unes des histoires.

G/O Media peut toucher une commission

La majorité de la narration de League est venue de matériaux externes, allant d’une série de bandes dessinées aux histoires courtes fréquemment publiées sur le site Web du jeu (Enfer, même les descriptions de peau n’ont pas une petite quantité d’histoires et d’écritures qui leur sont attachées). The Ruined King présente une nouvelle opportunité de présenter ce type de travail en le mettant directement devant les joueurs, et, dans ses 10 heures d’ouverture, le jeu réussit.

En plus de son écriture solide, The Ruined King a réussi à traduire les mécanismes de signature de League dans un genre totalement différent, à des degrés divers d’efficacité. Le jeu utilise un système de combat temporel actif, rappelant certains des premiers jeux Final Fantasy. Chaque combat a une chronologie, qui vous permet de voir qui agira et quand. Chaque personnage a un mélange de capacités instantanées et de capacités de voie qui ont des temps d’incantation et coûtent généralement du mana. Les attaques de base génèrent du mana temporaire sous forme de surcharge, qui vous permet de lancer vos capacités les plus puissantes sans gaspiller de précieux mana.

Les capacités de voie vous demandent également de choisir dans quelle voie vous attaquerez, ce qui est une autre traduction de League. Les attaques Speed ​​Lane sont plus rapides et infligent moins de dégâts. Les attaques sur la voie d’équilibre ont une répartition égale entre la puissance d’attaque et la vitesse. Les attaques Power Lane frappent fort, mais prennent un certain temps à se mettre en place. À première vue, ce système est assez simple, mais The Ruined King parvient à le rendre excitant en attachant des dizaines d’améliorations, d’affaiblissements et d’effets spéciaux à la voie dans laquelle vous vous trouvez à un moment donné. Un ennemi en début de partie a le trait « Primed Mist Bomb », qui lui permet d’infliger des dégâts considérables au champion qui les tue. Cette capacité peut être désarmée en frappant cet ennemi avec n’importe quelle attaque Speed ​​Lane.

En plus des traits et des effets spécifiques aux voies, The Ruined King a également des buffs et des debuffs de type AOE intégrés dans la chronologie. Ces effets sont une brillante traduction au tour par tour de l’accent mis par League sur le positionnement et les compétences. Au début de nombreuses batailles, vous obtiendrez un effet Wildcard. Le joker est un buff qui est placé sur la chronologie du jeu. Si un personnage agit à ce moment de la chronologie, il recevra un buff.

L’utilisation de différentes voies pour manœuvrer vos personnages dans le bon fuseau horaire pour recevoir un buff ajoute une quantité impressionnante de stratégies à des rencontres de combat par ailleurs basiques. Par exemple, lors d’un coup critique, je ferai tout ce que je peux pour m’assurer que l’attaque de dégâts critiques multi-coups de Yasuo se déclenche au bon moment, même si cela signifie sacrifier les dégâts de base en passant dans la voie de vitesse.

Cependant, vous pouvez certainement devenir assez fort pour oublier beaucoup de ces mécanismes, même en difficulté Difficile (sur laquelle j’ai joué). Les nuages ​​de poison, un danger en début de partie, peuvent absolument déchiqueter votre groupe si vous ne faites pas attention, mais vous pouvez vous concentrer sur de nombreux ennemis assez rapidement pour qu’il n’entre pas toujours en jeu.

Le roi en ruine ajoute également des tirs de compétences à son surmonde, vous permettant d’attaquer les ennemis avant le début d’un combat pour des buffs utiles. Le tir d’Illaoi inflige des dégâts mineurs à tous les ennemis au début d’une bataille et invoque un tentacule supplémentaire (sa ressource principale) pour la soutenir. Ces tirs d’habileté peuvent parfois sembler très maladroits et sans poids, et il y a eu des moments où je pensais avoir décroché un tir d’habileté, seulement pour qu’un ennemi continue de me sprinter dans le surmonde.

Les personnages jouent des rôles distincts, rappelant la façon dont ils s’intégreraient dans une composition d’équipe si vous jouiez réellement à League. Yasuo est un monstre DPS qui s’appuie constamment sur la critique de l’ennemi pour infliger des dégâts massifs et esquiver de justesse les attaques. Illaoi est un mélange entre une guérisseuse et une bagarreuse, encaissant de gros succès et guérissant ses collègues champions lorsque les choses deviennent risquées. Braum est un tank de soutien, qui alterne entre prendre des coups et fournir à ses alliés des boucliers de dégâts pour ce qu’il ne peut pas supporter. Au fur et à mesure que de plus en plus de champions rejoignent votre groupe, les compositions de votre équipe deviendront de plus en plus spécialisées.

Le roi en ruine semble avoir fait l’impossible et a en fait rendu League of Legends quelque peu accessible à une personne normale. En ralentissant les choses et en donnant aux joueurs le temps de prendre des décisions concrètes et d’expérimenter des compositions d’équipe, The Ruined King finit par vous enseigner de nombreuses compétences qui sont légitimement utiles dans League elle-même. Il fait tout cela tout en réussissant à se tenir seul sur le plan narratif et mécanique.

La première incursion de Riot dans un jeu solo à grande échelle a été un succès choquant, et je suis vraiment surpris de voir à quel point je l’aime.