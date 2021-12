L’un des meilleurs téléphones Android, le OnePlus 9, bénéficie d’une remise de 250 euros sur cette offre | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous avons une multitude d’offres concernant une variété de téléphones mobiles que nous pouvons acheter sur le marché, entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, ces derniers qui dans la plupart des cas nous échappent en prix, car ils ne le sont pas. nous trouvons beaucoup.

Bien qu’il existe des marques comme Xiaomi ou Samsung qui dominent le haut de gamme dans Android, OnePlus a également une grande présence et maintenant son récent lancement vous pourrez l’obtenir à un prix très bas, un OnePlus 9 que nous avons même donné un excellent dans notre analyse.

Et est-ce que le OnePlus 9 5G vous pouvez l’acheter maintenant à partir de 450,22 euros sur la place Aliexpress, un appareil expédié d’Espagne et que vous pouvez le recevoir en trois jours à la maison avec une garantie complète.

Ce smartphone 5G haut de gamme est doté d’un processeur Snapdragon 888, le meilleur de Qualcomm en ce moment. De plus, il dispose d’un écran AMOLED à 120Hz.

Et est-ce que le OnePlus 9 5G peut être acheté à partir de 450,22 euros sur la place Aliexpress, avec environ 250 euros de remise par rapport à son prix habituel, avec laquelle l’une des offres les plus remarquables est faite avant les vacances de Noël.

Cependant, son prix sur Aliexpress est si intéressant que même Amazon n’a pas été en mesure de l’égaler, le trouvant beaucoup plus cher.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le OnePlus 9 est un appareil haut de gamme qui offre un écran de 6,55 pouces en résolution FullHD+. A l’intérieur, il offre le processeur Muflier 888 pris en charge par le GPU Adreno 660.

L’appareil qui est commercialisé dans l’offre est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et ses prix varient légèrement selon la couleur.

En ce qui concerne la section photographique, il y a un Capteur principal 48MP avec stabilisateur d’image optique, un ultra grand angle de 50 Mpx et un capteur monochrome de 2 Mpx, ainsi que la caméra frontale de 16 Mpx pour les selfies ou les appels vidéo.

C’est l’un des haut de gamme les moins chers et les plus puissants que vous puissiez trouver et qui en plus est dans une offre vraiment basse par rapport à son lancement initial il y a quelques mois.

