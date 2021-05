L’un des meilleurs téléphones Xiaomi, proposé avec une réduction de 100 €: le Mi 10T baisse de prix sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a mis en vente de nombreux mobiles ces derniers mois. L’un des meilleurs rapports qualité-prix est le Mi 10T, qui, avec la 5G et le Snapdragon 870, a actuellement un prix scandaleusement bas.

La puissance à un prix avantageux. C’est ce que Xiaomi promet toujours avec ses mobiles, c’est que la capacité de surprendre de cette marque ne diminue pas au fil des années, et nous avons pu le vérifier avec son nouveau lot d’appareils.

Il y a plusieurs téléphones qui se démarquent, même si aujourd’hui nous voulons nous concentrer sur un: le Xiaomi Mi 10T, proposé par Amazon pour seulement 349 euros. Pour ce prix, il y a peu de meilleurs téléphones à vendre, et ses caractéristiques techniques ressemblent plus à un haut de gamme qu’autre chose.

S’il est vrai qu’il a le Xiaomi Mi 10T Pro ci-dessus, ce smartphone coûte désormais moins de 300 euros, donc peu d’inconvénients peuvent être mis, puisque les principales différences avec son frère aîné sont dans les appareils photo et rien d’autre.

Avec la 5G et un Snapdragon 865, ce mobile a tout ce qu’il faut pour fonctionner à son meilleur pendant des années. Malgré des fonctionnalités haut de gamme prometteuses, son prix est serré.

Il est vendu par Amazon, un magasin qui en plus d’offrir un excellent service après-vente, propose également la livraison gratuite pour tous ses utilisateurs sur les commandes supérieures à 29 euros, ce que peu ont aujourd’hui.

Si vous vous inscrivez pour le mois d’essai d’Amazon Prime, vous bénéficierez également d’une livraison express en seulement 24 heures ouvrables.

Snapdragon 870 et un écran vraiment spectaculaire

Ce mobile, Le Mi 10T de Xiaomi se distingue avant tout par la puissance de son processeur, un Snapdragon 870 qui est aujourd’hui l’une des meilleures puces Qualcomm.

Avec lui, vous pouvez exécuter absolument toutes les applications Android de votre choix, y compris les jeux les plus exigeants. L’expérience utilisateur sera la meilleure que vous puissiez profiter aujourd’hui dans ce système d’exploitation à tout point de vue.

En outre, ce processeur permet au mobile d’avoir la 5G. S’il est vrai que ces réseaux ont encore peu de couverture, l’idée est qu’ils seront développés de manière décisive au cours des 2 ou 3 prochaines années, du moins en Espagne.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine de manière écrasante le sommet de ce magasin.

Un autre détail de haut niveau est son écran, avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz., quelque chose qui est tout à fait perceptible au jour le jour et que de plus en plus de mobiles de milieu de gamme intègrent.

C’est un smartphone qui a tout pour offrir un bon service pendant de nombreuses années, voire plusieurs mises à jour Android à venir, ce qui reste aujourd’hui le principal problème de ce système d’exploitation pour de nombreuses personnes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.