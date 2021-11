L’un des membres de la distribution de Mad Max Spin-Off Furiosa a été remplacé

Quelques mois seulement après l’annonce que le spin-off de Mad Max, Furiosa, serait retardé d’un an en 2024, la production a rencontré un autre problème, avec la nouvelle que la star d’Aquaman Yahya Abdul-Mateen II se retire du projet en raison de problèmes de planification. Abdul-Mateen est remplacé par l’acteur anglais Tom Burke, rapporte Deadline.

On ne sait pas quel projet conflictuel a poussé Abdul-Mateen à se retirer de Furiosa, bien que l’acteur soit connu pour avoir déjà un emploi du temps très chargé. En plus de reprendre le rôle de Black Manta dans Aquaman et le royaume perdu, Abdul-Mateen est également impliqué dans Matrix 4 et a deux autres films d’action en préparation.

Furiosa sera dirigée par Anya Taylor-Joy de Queen’s Gambit, l’actrice jouant le rôle principal, interprétée à l’origine par Charlize Theron dans Mad Max : Fury Road. Chris Hemsworth a également signé pour le projet, bien qu’il n’ait pas été annoncé quel personnage lui, ou le nouveau venu Tom Burke, jouera dans le spin-off.

Furiosa devrait être une préquelle de Mad Max: Fury Road de George Miller, le nouveau film explorant la croissance du personnage sur une période beaucoup plus longue que son prédécesseur frénétique.