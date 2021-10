L’un des mobiles 5G les moins chers est désormais encore moins cher : le POCO M3 Pro baisse de prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Petit à petit, la 5G est devenue de plus en plus abordable, notamment grâce à des marques comme Xiaomi ou Realme, qui vendent déjà plusieurs appareils avec à un prix vraiment avantageux.

Le POCO M3 Pro 5G a toujours été un mobile pas cher, puisqu’il a été mis en vente il y a près d’un an avec un prix inférieur à 200 euros. Il est vrai qu’il existe d’autres appareils à prix similaire qui ont également la 5G, bien que cela soit particulièrement équilibré.

Comme on a pu le voir dans l’analyse du POCO M3 Pro, c’est un téléphone puissant, avec un bon écran et une batterie pour deux jours, donc le voir en vente à un prix encore plus bas est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent acheter un mobile pas cher.

Chez Amazon, il ne coûte que 184 euros, ce qui n’est pas mal du tout, même si le prix AliExpress Plaza est bien meilleur. Ce magasin le vend avec 128 Go de capacité pour 189 euros, donc en ne payant que 5 euros de plus, vous pouvez obtenir 64 Go de mémoire supplémentaire.

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Comme il est vendu à Plaza, nous parlons de la version d’AliExpress qui a un entrepôt en Espagne, donc En 3-5 jours ouvrés vous aurez votre achat chez vous et sans payer les frais de douane. Cela signifie que vous n’aurez pas à payer de supplément pour la commande.

Ce mobile équipe un processeur Mediatek Dimensity 700, l’un des favoris des marques asiatiques cette année pour son petit prix, pour être compatible avec la 5G et pour offrir d’excellentes performances.

L’écran a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD +, ce qui jusqu’à tout récemment était vraiment impensable dans un mobile aussi bon marché que celui-ci.

Nous avons pu mettre tout cela à l’épreuve, nous pouvons donc affirmer qu’il remplit efficacement tous les jours dans toutes sortes d’applications, même dans certains jeux.

Auparavant, POCO était une sous-marque de Xiaomi, bien que ce ne soit plus exactement comme ça. C’est peut-être la raison pour laquelle plusieurs appareils ont été mis en vente récemment et éclipsent même les mobiles les moins chers de leur ancienne matrice.

