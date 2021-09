L’un des mobiles les plus convoités de Xiaomi est à nouveau en vente : il s’agit du Mi 10T Lite et il descend à 249 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les vacances d’été sont terminées, et avec elles le retour à l’université ou au travail, et il est toujours bon de s’entourer de la meilleure technologie pour continuer à communiquer avec nos gens, et aussi pour mieux réussir ses études ou son travail.

Xiaomi est l’un des principaux acteurs en matière de téléphones mobiles de toutes les gammes, et si vous recherchez un appareil hautes performances que votre poche ne remarquera pas après les dépenses estivales, vous allez adorer cette offre pour obtenir l’un des les grandes nouveautés de l’année à un prix presque dérisoire.

Et maintenant, vous pouvez acheter le Xiaomi Mi 10T Lite pour seulement 249,99 € sur Amazon, c’est un appareil que vous pouvez recevoir au cours des prochains jours avec une garantie complète.

Ce mobile Xiaomi se démarque pour être le plus abordable de tous les 5G, en plus d’avoir de bonnes spécifications qui en font une référence.

Le Xiaomi Mi 10T Lite à 249,99 € est réduit de pas moins de 79 € par rapport à son prix précédent de 329 €, vous économisez donc beaucoup d’argent sur l’un des grands appareils de l’année.

Cependant, nous sommes confrontés à un appareil qui offre une Panneau de 6,67 pouces à résolution FullHD +, dans une configuration de vente de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, plus que suffisant pour pouvoir exécuter et stocker tout type d’application et de jeu.

Le Xiaomi Mi 10T Lite porte à l’intérieur il porte le Processeur Snapdragon 750G et se distingue par l’offre d’un caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 64 Mpx, un grand angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un capteur auxiliaire de 2 Mpx. La caméra frontale fait 16 Mpx.

En raison de toutes les fonctionnalités qu’il offre, pratiquement un téléphone haut de gamme, le fait de pouvoir l’obtenir à seulement 249,99 € est l’une de ces remises qui seront très difficiles à voir à l’approche de Noël.

