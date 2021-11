L’un des mobiles les plus puissants de POCO avec Snapdraon 870 et écran 120Hz peut désormais être acheté pour seulement 299 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec son processeur Snapdragon 870 et son écran AMOLED 120 Hz, ce POCO F3 5G est un mobile pas cher et parfait pour le gaming.

POCO s’est avéré être l’une des marques mobiles les plus intéressantes du moment. Sa combinaison de caractéristiques techniques de pointe et d’un prix très bas est plus que suffisante pour attirer l’attention du plus grand nombre, mais avec ce POCO F3 5G vous disposez d’un mobile incroyable à un prix très bas.

À l’heure actuelle, vous pouvez ramener à la maison un PETIT F3 5G pour seulement 299,99 euros en l’achetant sur Amazon. Une très bonne offre étant donné que nous parlons de la version avec 256 Go de stockage.

POCO F3 5G 256 Go sur Amazon

Ce mobile brille littéralement grâce à son écran. Il possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec prise en charge du HDR10 + et dispose également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un grand écran lumineux, avec de bonnes couleurs et rapide.

A cela il faut ajouter l’utilisation du processeur Muflier 870 compatible avec les réseaux 5G. A aussi 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est une combinaison parfaite pour les joueurs, avec laquelle vous n’aurez aucun problème à jouer à n’importe quel titre.

Dans la section photographie, vous avez un appareil photo principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 Mpx et un télémacro de 5 Mpx. Pour les selfies, il dispose d’un appareil photo de 20 mégapixels.

Cela n’enlève rien à sa batterie de 4 520 mAh avec une charge rapide de 33 W, vous avez donc assez de puissance pour durer toute la journée, mais si vous en avez besoin, il chargera la batterie en un rien de temps où que vous soyez.

Petit à petit, de plus en plus de téléphones portables avec 5G sont en vente, beaucoup d’entre eux dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300-400 euros.

Lors de nos tests, le POCO F3 5G s’est avéré être un mobile avec d’excellentes performances dans les applications et les jeux, l’écran est excellent et a également une bonne qualité sonore.

Ce POCO F3 5G est un mobile parfait pour ceux qui recherchent un véhicule tout terrain à un prix très raisonnable. À la fois pour les joueurs et pour les fans de réseaux sociaux ou pour quiconque passe toute la journée entre WhatsApp, Telegram et d’autres applications de chat.

