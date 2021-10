L’un des mobiles les plus vendus de Xiaomi, le Redmi Note 10, est désormais en vente à moins de 200 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Comme chaque année, Xiaomi met en vente des dizaines de modèles de mobiles différents. Beaucoup d’entre eux sont assez bon marché, en particulier le Redmi, parmi lesquels il y en a un qui se démarque particulièrement.

Depuis son arrivée en Espagne et même avant, Xiaomi s’est caractérisé par la vente de téléphones portables à des prix très compétitifs, inférieurs à pratiquement toute la concurrence, du moins jusqu’à ce que de sérieux rivaux aient atterri dans cette stratégie comme le royaume chinois.

Ayant dit cela, certaines de ses gammes de produits réussissent depuis des années, comme les téléphones Redmi Note, qui sont périodiquement renouvelés avec des fonctionnalités plus nombreuses et meilleures, mais en maintenant toujours des prix modérés.

Le dernier d’entre eux est le Redmi Note 10, qui, bien qu’il soit arrivé à un prix d’origine beaucoup plus élevé, peut désormais être acheté pour seulement 198 euros sur AliExpress Plaza avec expédition depuis l’Espagne.

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, du NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Venant de Plaza, le produit est déjà dans notre pays, donc le prix est définitif toutes taxes comprises et sans passer par la douane.

Son prix sur Amazon Espagne, pour mettre l’exemple plus à portée de main, est de 225 euros, il y a donc une économie assez considérable sans préjudice, et c’est que dans 2-3 jours vous aurez votre téléphone à la maison et avec deux ans de garantie Requis par la loi,

Nous parlons de la version du Xiaomi Redmi Note 10 avec 5G, que nous avons pu tester en profondeur avec de très bonnes sensations dans pratiquement tous les domaines.

Pour avoir la 5G et maintenir un prix compétitif, il se passe du processeur Snapdragon et passe à un Mediatek Dimensity 700, largement utilisé en 2021 et assez puissant, donc le mobile fonctionne vite dans tout ce que vous demandez.

Le rapport qualité prix est très bon, surtout maintenant qu’il est en vente, donc si ce que vous voulez c’est un téléphone portable qui se rencontre au quotidien, avec deux jours d’autonomie et des appareils photo plus que corrects, c’est sans aucun doute une option qui devrait être sur votre table.

Sinon, il existe d’autres téléphones Xiaomi bon marché qui valent également la peine, y compris certains de POCO.

