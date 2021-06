in

L’un des nouveaux candidats de Love Island a côtoyé la famille royale tandis que l’autre, un fonctionnaire, en a marre d’être la seule personne célibataire de son cercle d’amitié.

La série de cette année voit Laura Whitmore revenir en tant qu’hôte et ce sera la première fois que le programme ITV sera diffusé depuis que la série estivale de l’année dernière a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Aaron Francis, 24 ans, est l’un des plus récents insulaires à participer à la série.

Parlant de l’occasion, le Londonien a déclaré: “J’ai animé et discuté. C’était agréable et intime. Tout le monde est froid.

“Dans mon travail, vous rencontrez beaucoup de gens célèbres… à moins que vous ne soyez Beyoncé, je ne suis pas vraiment intéressé”, a-t-il ajouté.

Le joueur de 24 ans a déclaré qu’il cherchait quelqu’un de “passionné par ce qu’il fait”.

«Je n’aime pas quand les gens font un travail juste pour gagner de l’argent et qu’ensuite ils vivent en quelque sorte pour le week-end. Surtout parce que je travaille le week-end, a-t-il expliqué.

Mlle Gaffka travaille en tant que chef des opérations pour le ministère des Transports et rejoint la nouvelle génération de candidats pour la série ITV2 lors de sa diffusion le 28 juin.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle voulait participer à Love Island, la reine de beauté a déclaré: “C’est une blague entre mon groupe d’amitié depuis un certain temps que je devrais postuler, probablement parce que je suis la plus scandaleuse du groupe. .

« Mais aussi à cause du Covid et du confinement, je suis le seul célibataire de mon groupe d’amitié. Ils sont soit mariés, soit envisagent de se marier. Je ne veux plus être le seul dans la discussion de groupe à être célibataire.

Parlant de son travail, elle a expliqué qu’elle était fonctionnaire depuis l’âge de 18 ans.

Elle a ajouté : « J’ai travaillé dans de nombreux départements différents. J’ai fait la politique du Brexit l’année dernière, j’ai fait un passage pendant la pandémie de coronavirus au ministère de la Santé, donc j’aidais à livrer des kits de test et à gérer les opérations. Ça a été une année intense !

Gaffka a déclaré qu’elle avait tendance à sortir avec des personnes plus grandes qu’elle et a ajouté: “Je suis une personne assez intellectuelle, donc je veux quelqu’un qui puisse en quelque sorte correspondre à cela.”

La nouvelle série commence le 28 juin à 21h et est diffusée sur ITV2 et ITV Hub.