L’un des originaux les plus controversés de Netflix est sur le point de quitter le streamer

Après la fin de ce mois, l’un des originaux Netflix les plus controversés et sacrilèges de tous les temps est enfin sur le point de quitter le streamer. Parmi les films Netflix qui sortiront bientôt, il y a La première tentation du Christ. Dont le titre est, bien sûr, une pièce de théâtre sur le titre du drame de 1988 de Martin Scorsese La dernière tentation du Christ, avec Willem Dafoe et Harvey Keitel. Contrairement à celui-ci, cependant, ce projet est un film brésilien du groupe comique Porta dos Fundos. Et, à cause du sujet, cela a provoqué une énorme controverse. Tant pour les créateurs que pour Netflix lui-même.

Voici la description officielle de Netflix que vous voyez lorsque vous ouvrez la page de titre du film. « Jésus, qui frappe le grand 3-0, amène un invité surprise pour rencontrer la famille. Un spécial de Noël si mal, il doit être des comédiens Porta dos Fundos.

Qu’est-ce que cette description laisse de côté? Que cette comédie spéciale prétend que Jésus était gay et sort à ses parents lors d’une fête. Et c’est à cette fête qu’il apprend sa véritable et sainte origine. Cela a conduit, entre autres, à des attentats contre le siège du groupe comique brésilien. Certaines de leurs maisons auraient également été attaquées avec des cocktails Molotov.

De plus, plus de 240 000 personnes ont signé cette pétition Change.org appelant Netflix à supprimer le spécial. “Cette parodie de Jésus ne doit pas être considérée comme une satire mais comme une tentative intentionnelle d’attaquer les croyances fondamentales qui soutiennent la foi chrétienne”, indique la pétition. “C’est l’Antéchrist dans tous les sens du terme.”

Comme nous l’avons dit, cependant, ce projet est l’un des nombreux films Netflix à quitter bientôt le streamer. Il semble donc que le refoulement ait pu avoir l’effet escompté.

Contrecoup féroce

En effet, le tollé généré ne ressemblait à presque rien d’autre qui ait jamais été montré sur le streamer. La BBC a rapporté fin 2019 que la police de Rio de Janeiro enquêtait sur l’attaque au cocktail Molotov contre le siège de Porta dos Fundos. Et qu’un groupe d’extrême droite a diffusé une vidéo en ligne, dans laquelle des membres portaient des masques de ski et revendiquaient la responsabilité de l’attaque. Cachant numériquement leurs voix dans la vidéo, ils ont critiqué Netflix comme faisant la promotion du blasphème.

Pendant ce temps, avec ce projet controversé qui devrait bientôt rejoindre d’autres films Netflix, nous ne pouvons pas nous empêcher de souligner une décision en attente de Netflix que tout cela rappelle également.

Il semble particulièrement frappant que Netflix traîne des pieds quant à la décision de ressusciter ou non le drame NBC annulé Manifest. Vous savez, celui-là avec des thèmes de foi et de croyance en son cœur. Et les saisons existantes ont totalement dominé le classement Netflix Top 10 pendant quelque chose comme un mois consécutif. Personne ne lancera des bombes incendiaires pour donner un renouveau à celui-ci, Netflix. Et vos propres charts ont déjà prouvé qu’il y avait un public vraiment énorme (même Stephen King en est fan). Je dis juste.

