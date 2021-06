L’un des plus anciens chemins de fer indiens, Punjab Mail fête ses 110 ans; connaître ce train héritage

Le train circule entre Firozpur Cantt. jusqu’à la station Chhatrapati Shivaji Terminal à Mumbai. (Chemins de fer centraux)

Punjab Mail fête ses 110 ans ! Le plus ancien train des chemins de fer indiens du pays- Punjab Mail a terminé 109 ans le 1er juin 2021. Connu sous le nom de Punjab Limited pendant les jours précédant l’indépendance, le train a été lancé en 1912. Depuis ce temps, le train transporte des passagers non -arrêtez-vous avant le verrouillage national de l’année dernière. Le 22 mars 2020, le train a été suspendu en raison du verrouillage national induit par la pandémie. Cependant, le 1er décembre 2020, Punjab Mail est revenu sur les voies ferrées après une durée de 255 jours. Le train circulait initialement entre Ballard Pier et Peshawar mais depuis l’époque de l’indépendance, jusqu’à maintenant, il est exploité entre Firozpur Cantt. station à la station Chhatrapati Shivaji Terminal (CSMT) à Mumbai.

Punjab Mail, qui relie sept États à travers le pays, couvre plusieurs gares, dont Ferozepur Cantt. Stations Junction, Gangsar Jaitu, Kot Kapura Junction, Bhatinda Junction dans l’État du Pendjab, Jind Junction, Rohtak Junction, Faridabad, Bahadurgarh, Shakurbasti à Delhi, New Delhi, Agra Cantt, Mathura Junction, Dhaulpur, Morena, Gwalior Junction, Datia, Jonction Jhansi, Lalitpur, jonction Bhopal, jonction Maharashtra Bhusaval, jonction Khandwa, route Nashik, jonction Jalgaon, Dadar Central, jonction Kalyan, CSMT. Le train comprend une classe AC de première classe à deux niveaux AC, une voiture de classe AC 2 niveaux, cinq voitures de classe AC 3 niveaux, 10 voitures-lits, trois voitures générales de deuxième classe, une voiture garde-manger ainsi que deux voitures générales de deuxième classe. les fourgons de freinage de cum-guard.

En outre, le train Deccan Queen d’Indian Railways a terminé 91 ans le 1er juin 2021. Le train, qui circule actuellement entre Mumbai et Pune, a été introduit le 1er juin 1930. Il s’agirait du premier train de luxe lancé pour desservir deux importants villes de la région. Selon le ministère des Chemins de fer, le train Deccan Queen a été initialement introduit sur le réseau des chemins de fer indiens avec deux rames, chacune comprenant sept voitures.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.