L’un des plus grands défis du tournage de Top Gun : Maverick avec Tom Cruise, selon le réalisateur

Lors du tournage d’une scène normale, un directeur de la photographie tournerait la scène plusieurs fois, toutes sous des angles et des longueurs différents, pour pouvoir donner à un monteur la possibilité d’assembler les différents plans de différentes manières. Mais on s’attend à ce que, lorsqu’il s’agissait de tirer à l’intérieur d’avions de chasse, il n’y ait pas eu le temps de revoir chaque scène plusieurs fois. Dans de nombreux cas, nous parlons de réunir plusieurs jets dans les airs et vous ne pouvez probablement pas passer toute la journée à le faire encore et encore.