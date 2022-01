L’un des plus grands escrocs de crypto-monnaie d’Europe arrêté à Valence

01/03/2022 à 09:39 CET

RCV

La La gendarmerie a arrêté à Valence l’un des plus grands escrocs avec de faux investissements dans crypto-monnaies à partir de L’Europe . Il s’agit d’un homme de 45 ans qui est accusé de sept délits de fraude et de blanchiment d’argent. Le total des avoirs bloqués, entre véhicules et comptes bancaires, s’élève à plus de deux millions et demi d’euros.

L’opération, sous le nom de ‘Bitdrop’, a débuté en août dernier grâce à une collaboration avec la sécurité privée, comme le rapporte ce dimanche l’Institut armé dans un communiqué.

Le détenu, un ressortissant portugais, avait créé un prétendue plate-forme d’investissement en crypto-monnaie sur un site Web qui s’est fait connaître à travers divers forums, émissions de radio, événements sportifs et même des mouvements caritatifs, afin d’attirer l’attention et l’investissement des personnes dans Espagne et Portugal.

La plateforme offert un rendement minimum de 2,5 pour cent par semaine aux investisseurs en fonction du montant qu’ils ont contribué, qui est venu acquérir des rôles et ainsi pouvoir attirer plus de monde.

Cette méthode est connue sous le nom « schéma de Ponzi », un type de fraude essayer de tromper les victimes, qui pensent que les bénéfices obtenus proviennent d’une activité légale, alors que les fonds proviennent d’autres investisseurs trompés.

De cette façon, l’investissement dans les crypto-monnaies a été « un succès complet », de sorte que les victimes ont investi des sommes d’argent plus importantes et attiré plus d’investisseurs. Le détenu utilisé l’argent des victimes pour mener un niveau de vie élevé, avec l’achat de véhicules haut de gamme, des voyages, etc..

Les agents ont réussi à identifier plusieurs victimes en Espagne et ont découvert qu’ils avaient réussi à commettre des délits au Luxembourg, en Suisse et au Portugal. Le 2 décembre, trois entrées et perquisitions ont été effectuées, au domicile du détenu, au siège de la société et dans un atelier où une partie des biens était dissimulée. En outre, la Garde civile a procédé au blocage de plusieurs comptes bancaires et des pages Web permettant d’accéder à la plate-forme et aux pages où elle était annoncée.

Ils ont également saisi documentations diverses, tablettes, téléphones portables et portefeuilles de crypto-monnaie USB. De même, les agents ont bloqué 13 véhicules et sont intervenus sept autres, tous haut de gamme.

L’opération a été menée par des agents de l’équipe d’enquêtes technologiques (Edite) et de l’équipe des crimes économiques de l’UOPJ du commandement de la garde civile de Valence, qui ont eu la collaboration d’Europol.