L’un des plus grands succès de Leonardo DiCaprio arrive sur Netflix ⋆ .

Au fil des ans, Leonardo DiCaprio a joué dans plusieurs films à succès, et l’un de ses plus grands films est en passe de Netflix.

Titanic, que DiCaprio a filmé alors qu’il n’avait que 21 ans, arrivera sur Netflix le 1er octobre. Le film a été salué comme l’un des meilleurs de la carrière de DiCaprio et l’un des meilleurs films sortis au cours des 25 dernières années. En plus de ses critiques élogieuses, Titanic a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office international, ce qui était un record jusqu’à ce que James Cameron, qui a également réalisé Titanic, sorte Avatar en 2009.

DiCaprio a partagé la vedette avec Kate Winslet dans le film épique. Winslet a dépeint Rose DeWitt Bukater, une femme de 17 ans forcée à se marier avec un homme plus âgé et riche pour maintenir le statut social de sa famille. Le personnage de DiCaprio de Jack Dawson est un pauvre orphelin qui a gagné des billets pour venir sur le Titanic dans un jeu de poker. Les deux passagers, malgré leurs grandes différences de classe et les fiançailles de Rose, développent rapidement une relation intime.

Après le succès de Titanic, DiCaprio a depuis joué dans des films tels que Catch Me If You Can, Inception, Django Unchained, The Wolf of Wall Street et The Revenant. Winslet, qui a été nominée pour un Oscar pour sa performance dans Titanic, a depuis joué dans Iris, Little Children, Eternal Sunshine of the Spotless Mind et The Reader, ce dernier dont elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice. .

Le Titanic arrivera le Netflix le 1er octobre.

