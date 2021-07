L’un des plus grands succès surprises de Netflix en 2021 arrive dans les salles pour une journée seulement • .

Le divertissement en streaming va de plus en plus au-delà des applications, vers le monde réel. Netflix, par exemple, a ouvert une expérience pop-up immersive à Hollywood, jusqu’au 18 juillet, pour promouvoir sa trilogie de films Fear Street. Si vous êtes un fan de Ted Lasso sur Apple TV+, vous pouvez désormais acheter des produits officiels de l’AFC Richmond comme des maillots, des chapeaux et autres dans une boutique en ligne. De nombreux streamers vendent également certaines de leurs meilleures séries et films originaux au format DVD. Et Bo Burnham : Inside, l’un des plus gros succès surprises de Netflix de l’année, est un autre bon exemple dans le même sens.

Bo Burnham: À l’intérieur de la sortie en salles

Netflix a publié le 30 mai la comédie musicale spéciale d’environ 90 minutes du comédien et acteur. Un album de bande originale de la spéciale a également dominé le palmarès des albums de comédie de Billboard après son premier jour de disponibilité.

Et la semaine prochaine, Bo Burnham : Inside va au-delà de Netflix lui-même. La spéciale est diffusée pendant une journée seulement dans les salles de cinéma.

sortir. 22 juillet. https://t.co/YankW6ZJN9 pic.twitter.com/gnDi6JTgTA – Bo Burnham (@boburnham) 10 juillet 2021

Netflix et Iconic Events travaillent ensemble pour présenter Bo Burnham: Inside. Il sortira dans les cinémas des États-Unis le 22 juillet et les billets sont disponibles dès maintenant. Rendez-vous sur BoBurnhamInside.com pour obtenir des informations sur les films, le théâtre et les billets, mais ne vous inquiétez pas si la disponibilité semble trop limitée pour le moment. Burnham lui-même a tweeté ces derniers jours que bien que les billets “se vendent beaucoup plus rapidement que prévu”, d’autres projections et cinémas seront bientôt ajoutés.

Certes, c’est quelque chose d’inhabituel pour le streamer. Les gambits de récompenses de Netflix sont de quoi obtenir ce genre de sortie en salles. Et même ceux-ci passent généralement plus d’une journée au cinéma. Pendant ce temps, le streaming sur les appareils mobiles ainsi que sur la télévision a tendance à être le moyen dominant par lequel les gens consomment les émissions spéciales de comédie.

Réaction

Peut-être que Netflix veut juste jeter un os aux théâtres ici. Surtout qu’il semblait que vous aimiez tous tellement celui-ci. En effet, sur la base des notes actuelles du spécial de Burnham à Rotten Tomatoes, il semble que les fans et les critiques ont vraiment aimé ce qu’ils ont vu. Et de cette façon, vous pouvez regarder la spéciale avec un groupe de personnes dans un théâtre. Au lieu de, vous savez, par vous-même, devant votre téléviseur.

Au moment d’écrire ces lignes, Bo Burnham: Inside a une note de 94% de critiques ainsi qu’un score d’audience de 94% sur le site Web d’agrégation des critiques. Le «consensus des critiques» de Rotten Tomatoes à propos de la spéciale se lit comme suit: «Une classe de maître claustrophobe dans la comédie et l’introspection, Inside est une spéciale magnifiquement sombre et hilarante d’espoir de Bo Burnham.»

“Si vous m’aviez dit il y a un an que je serais enfermé à l’intérieur de ma maison, je vous l’aurais dit il y a un an, intéressant, maintenant laissez-moi tranquille”, chante Burnham à un moment donné lors de l’émission spéciale sur le thème de la pandémie .

En attendant, découvrez ci-dessous quelques-unes des réactions à l’émission spéciale de Burnham, sur les réseaux sociaux :

Cela fait plus d’un mois et je n’arrête toujours pas de penser à BO BURNHAM : INSIDE. pic.twitter.com/9pYEwm8LpL – Daniel Howat (@howatdk) 11 juillet 2021

Spotify me regarde mettre la bande originale de Bo Burnham Inside en boucle pour la 14 000e fois pic.twitter.com/TQmLMdI5M8 – Drew From Home (@itsdrewfromhome) 9 juillet 2021

mon spotify emballé 2021 est sur le point d’être seulement “à l’intérieur” de bo burnham et mon thérapeute me réserve déjà des heures supplémentaires pour 2022 <3 – rachel zegler (elle/elle) (@rachelzegler) 12 juillet 2021

