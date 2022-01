L’un des plus gros jeux PS5 de 2022 a été divulgué en ligne un mois plus tôt

2022 s’annonce comme une année incroyablement excitante pour l’industrie du jeu vidéo. Nous avons maintenant plus d’un an dans la dernière génération de consoles, et bon nombre des plus grandes franchises sont de retour en 2022. Cela inclut God of War, The Legend of Zelda, Rainbow Six, Gran Turismo et Final Fantasy. L’une des suites les plus attendues de la génération est presque là, alors que Guerrilla Games devrait lancer Horizon Forbidden West en février. Malheureusement, il a déjà fuité en ligne.

Horizon Forbidden West pour PS4 fuite en ligne tôt

Lundi, des captures d’écran ont commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. Ces images provenaient prétendument de la version PS4 du jeu, qui sera lancée aux côtés de la version PS5 le 18 février. Video Games Chronicle a rapporté que les images provenaient d’une version divulguée qui s’est retrouvée sur Internet. Cette version divulguée présente apparemment l’intégralité du jeu de base, à l’exception de quelques éléments artistiques manquants.

Twitter a depuis supprimé les captures d’écran au nom du détenteur des droits d’auteur, ajoutant du crédit à la fuite. C’est comme lorsque des photos d’Andrew Garfield et Tobey Maguire sur le tournage de Spider-Man : No Way Home ont fuité. Pourquoi le titulaire du droit d’auteur prendrait-il la peine de déposer une réclamation pour de fausses images ?

Selon VGC, la version divulguée n’a pas encore fait le tour des sites de partage de fichiers. C’est une excellente nouvelle pour Sony, car l’original Horizon Zero Dawn s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. C’était en fait l’un des originaux PS4 les plus vendus jamais réalisés, donc Sony a sans aucun doute de grands espoirs pour la suite.

Si vous êtes un fan de l’original, vous voudrez peut-être garder un œil sur les spoilers si la version commence à circuler plus largement. Comme le note VGC, c’était également un problème pour The Last of Us Part II. Des mois avant l’arrivée du jeu, vous pouviez trouver des détails sur la fin en ligne.

Ce qu’il faut savoir sur la suite

Ces derniers jours, Game Informer a partagé de nouveaux détails sur le jeu sans gâcher aucun des battements de l’histoire. Voici un résumé succinct d’Horizon Forbidden West tiré d’un article récent :

Six mois après les événements d’Horizon Zero Dawn, Aloy se dirige vers l’ouest pour en savoir plus sur un mystérieux Red Blight, qui signale la dégradation de la biosphère. Si les enjeux n’étaient pas déjà assez importants, son voyage vers un nouveau sol apporte également de nouvelles menaces. Cette fois, le péril ne se présente pas seulement sous la forme de machines déchirantes, mais également sous la forme d’une tribu rivale dangereuse qui peut également surpasser les bêtes mécaniques. Jetez une mystérieuse tempête qui arrive et Aloy a du pain sur la planche.

Qu’une version jouable d’Horizon Forbidden West fuie ou non en ligne, le développeur Guerrilla Games prévoit de lancer le jeu le 18 février. Il y aura une version PS4 et une version PS5, et les propriétaires de PS4 pourront passer gratuitement à la version de nouvelle génération du jeu. Ce sera la dernière des principales versions propriétaires de Sony à inclure une mise à niveau gratuite.