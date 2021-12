L’un des premiers cas d’Omicron aux États-Unis a participé à la convention Anime

Participants au cosplay à Anime NYC 2021Crédit photo : KENA BETANCUR (.)

Alors que les gouvernements et les autorités sanitaires du monde entier se battent pour contenir la propagation de la nouvelle souche Omicron de Covid-19, il a été signalé que l’un des premiers cas détectés aux États-Unis, un homme qui s’était rendu à New York depuis le Minnesota, était dans la ville pour assister à une convention d’anime.

L’homme, du comté de Hennepin, a été vacciné selon le ministère de la Santé du Minnesota, et après avoir développé des symptômes bénins le 22 novembre – qui sont déjà « résolus » – il a été testé le 24 novembre avant d’être isolé.

Entre le 19 et le 21 novembre, cependant, il était à New York pour assister à Anime NYC 2021 au Javits Center, un événement qui a attiré plus de 53 000 fans. Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, exhorte désormais tous les participants et employés de la convention à se faire tester immédiatement.

« Nous prévoyons qu’il y aura plus de cas », a déclaré Mme Hochul, selon le New York Times. « Ce n’est pas une cause d’alarme ; il était prévu depuis qu’il a été signalé pour la première fois en Afrique du Sud, que nous savions qu’il arriverait dans l’État de New York à un moment donné.

Pendant ce temps, le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que malgré l’absence de cas confirmés d’Omicron à New York, « nous devrions supposer qu’il y a une propagation communautaire de la variante dans notre ville », après que les traceurs contractuels aient fait des heures supplémentaires pour identifier et entrer. contact avec tous ceux qui ont été au Javits Center pendant cette période.

Alors que les autorités ont rapidement alerté les participants, au moment de la publication, ni le site Web Anime NYC ni le compte Twitter n’ont publié de mention des alertes de santé.

L’avis du ministère de la Santé du Minnesota dit :

La personne atteinte de la variante Omicron est un homme adulte, réside dans le comté de Hennepin et a été vaccinée. La personne a développé des symptômes bénins le 22 novembre et a demandé un test COVID-19 le 24 novembre. Les symptômes de la personne ont disparu. La personne s’est entretenue avec les enquêteurs de MDH et a déclaré s’être rendue à New York et avoir assisté à la convention Anime NYC 2021 au Javits Center du 19 au 21 novembre. On a conseillé à la personne de s’isoler des autres. Les épidémiologistes du Minnesota continueront d’enquêter en collaboration avec la ville de New York et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.