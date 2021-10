L’un des premiers OccamX lance la démo DEX

Dans un communiqué du 4 septembre, OccamX, l’une des premières bourses décentralisées créées pour l’écosystème Cardano (ADA/USD), a annoncé la présentation de sa démo DEX.

La démo DEX, appelée démo OccamX DEX, aura également une solution fonctionnelle pour les défis de concurrence UTXO Cardano.

OccamX DEX

OccamX DEX a été construit par l’équipe Occam.fi, qui est un écosystème DeFi et est conçu sur mesure pour l’écosystème Cardano et pris en charge par diverses entités Cardano, et IOHK et EMURGO via cFund.

OccamX vise à devenir la principale solution DEX pour les jetons natifs de Cardano (CNT).

Démo OccamX DEX

La démo OccamX DEX, la première du genre, est conçue pour surmonter les besoins de simultanéité afin de devenir un DEX rapide et efficace à Cardano. La démo permettra aux utilisateurs de visualiser et de vérifier deux échanges simultanés en une seule transaction dans l’écosystème Cardano.

La simultanéité est un problème qui affecte les modèles comptables basés sur UTXO, entraînant des erreurs techniques pour les transactions simultanées effectuées à l’aide de contrats intelligents.

Dans le communiqué de presse, le chef de produit chez Occam.fi, Max Mironov déclare :

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir atteint cette étape importante pour OccamX, l’une des premières plates-formes DEX utilisables sur le réseau principal Cardano. Bien que notre solution actuelle comporte certains éléments centralisés, nous itérons rapidement de nouvelles solutions entièrement décentralisées pour la concurrence, et nous nous attendons à ce qu’OccamX soit un DEX puissant avec une expérience utilisateur transparente. La liquidité et les swaps pour les jetons Cardano sont ici ».

Selon le communiqué, le token natif OccamX sera nommé OCX et sera obtenu en contribuant à l’écosystème Occam.fi.

Pour contribuer à l’écosystème OccamX.fi, les individus peuvent participer à la « délégation au groupe de participation pOCC à Cardano », à la « fourniture de liquidités pour OCC dans UniSwap », à la « détention d’OCC en tant que jeton natif de Cardano » et aux « jetons de paris OCC d’OccamRazer . «

En ce qui concerne la délégation au pOCC, les gens peuvent déléguer ADA (le jeton natif du réseau Cardano) au Stakepool pour obtenir des jetons OCX.

Les jetons OCX gagnés seront distribués via Yoroi, Daedalus et ADAlite, entre autres portefeuilles prenant en charge la participation à ADA.

