L’un des principaux tyrans COVID du pays fait un aveu renversant sur les masques – RedState

Pendant pratiquement toute la durée de la pandémie de COVID-19, la lutte contre le masquage pour « empêcher la propagation » a été au premier plan. Encore plus que les vaccins, où vous voyez un soutien plus diversifié à travers le spectre politique, rien ne trace une ligne de démarcation aussi nette que les mandats de masque.

Je pense que la raison en est que les données sont si clairement en faveur d’un côté, et nous y reviendrons. Mais d’abord, écoutons Leana Wen, l’un des plus grands tyrans du COVID du pays, alors qu’elle dit aux gens que les masques en tissu sont « un peu plus que des décorations faciales ». Et quand vous regardez cela, notez qu’elle a déjà soutenu un mandat de masque national.

Le jeu ici va être de prétendre qu’il y a eu un changement massif dans l’efficacité des masques avec la propagation d’Omicron. Mais cela n’a jamais été ce que les données ont montré. Comme RedState a fait la chronique via de nombreuses sources de données à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, il n’y a pas de corrélation réelle entre les mandats de masque et la propagation du coronavirus. C’était vrai pendant l’onde Alpha, c’était vrai pendant l’onde Delta, et selon l’aveu de Wen, cela reste vrai pendant l’onde Omicron.

Zut, il y a eu tellement de désinformation sur le port de masques que le CDC a récemment été surpris en train de pousser une étude complètement ridicule affirmant que les masques étaient très efficaces dans les écoles.

Bien sûr, Wen ne fait pas sa déclaration en réalisant qu’elle s’est trompée depuis le début. Au contraire, elle va utiliser le fait que les masques en tissu sont inefficaces pour imposer des restrictions plus strictes. En fait, elle était auparavant perplexe pour un mandat national de vaccin. Vous pouvez également vous attendre à ce qu’elle fasse pression pour que tout le monde commence à porter des N95.

La question devrait être la suivante : pourquoi quelqu’un devrait-il faire confiance à tout ce que cette femme a à dire après qu’elle s’est avérée si fausse à propos des masques en tissu ? La réponse est que vous ne devriez pas. Elle est constamment sur CNN non pas parce qu’elle est crédible, mais parce qu’elle pousse le récit que les libéraux veulent entendre. Peu importait à Wen que nous ayons eu des données de pays du monde entier montrant des taux de cas maximaux malgré des mandats de masque universels. Ce n’est que lorsqu’il s’est avéré pratique d’imposer des mesures d’atténuation encore plus strictes qu’elle a été disposée à énoncer l’évidence des masques en tissu.

La réponse reste la même : Ne vous conformez pas.