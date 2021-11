L’un des produits les plus ambitieux d’Amazon baisse son prix pour la première fois juste avant le Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon a mis en vente cette année une tablette de 10 pouces, plus puissante que les modèles précédents et également avec un prix plus compétitif que les autres modèles Android.

Amazon continue d’élargir son catalogue de produits, le sien qu’il vend sous des marques telles que Fire, eero ou Solimo, et il le fait comme stratégie pour continuer à gagner des parts de marché par rapport aux autres fabricants. De plus, comme ils les fabriquent et les distribuent eux-mêmes, ils peuvent se permettre de les vendre à des prix cassés.

Un exemple? L’une de ses dernières sorties, l’Amazon Fire HD 10, une grande tablette dont le prix officiel est déjà bas, de seulement 149 euros, mais maintenant c’est encore plus. A l’occasion des offres anticipées du Black Friday, il n’a coûté que 129 euros.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela en vaut la peine, comme nous l’avons vu de première main dans son analyse, qui nous a laissé assez satisfaits.

Il fait un grand saut en termes de taille d’écran, avec 10 pouces de diagonale, mais aussi sous des aspects tels que la puissance de son processeur, de sa RAM ou de sa batterie, qui atteint facilement 10-12 heures d’autonomie.

C’est un modèle de tablette spécialement conçue pour regarder des séries et des films, mais aussi pour travailler si vous l’accompagnez d’un protège clavier.

Pour les 129 euros qu’il coûte, il existe peu d’alternatives plus complètes, et la majorité des modèles dans cette gamme de prix proviennent de fabricants chinois assez inconnus en Occident.

Il ne fait aucun doute que l’iPad d’Apple est la tablette de référence sur le marché, cependant, dans le monde Android, il existe des alternatives bon marché qui sont également très compétitives en termes de prix et de performances.

L’un des rares inconvénients est que Il n’utilise pas Android en tant que tel, mais FireOS, une couche de personnalisation fortement modifiée. Par exemple, les applications ne sont pas téléchargées depuis Google Play mais depuis l’Amazon Store, alors qu’il s’agit pratiquement de l’essentiel.

Netflix, Disney+, HBO ou Tiktok, entre autres, sont entièrement disponibles et téléchargeables sans problème, avec très peu d’absences, du moins parmi les applications les plus populaires au monde.

La livraison est gratuite que vous ayez ou non un compte Amazon Prime, bien que si vous voulez vraiment en profiter, vous devez en profiter et vous inscrire pour le mois d’essai gratuit. De cette façon, vous aurez 30 jours pour regarder la meilleure série Prime Video sur votre toute nouvelle tablette.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.