L’un des protagonistes de The Squid Game rejoint la version coréenne de La casa de papel | Divertissement

Park Hae-soo, un acteur connu pour avoir joué Cho Sang-woo dans la série Netflix The Squid Game, jouera Berlin dans la version coréenne de Paper House.

S’il y a quelque chose dans lequel vous excellez particulièrement Netflix C’est dans sa série originale, trouver de temps en temps des titres qui deviennent d’authentiques phénomènes de masse.

Le dernier gros succès sur la plateforme a été The Squid Game, une série sud-coréenne de type Battle Royale dont le succès est sur le point d’en faire la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme.

Désormais, l’un des acteurs de la série de jeux de calmar Il sera casté dans une adaptation d’une autre série à succès de Netflix.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

On sait que Parc hae-soo, acteur qui joue Cho Sang-woo Dans The Squid Game, il jouera Berlin dans la version coréenne de La casa de papel que prépare Netflix.

L’intrigue du La série des maisons en papier Cela commence avec un groupe de voleurs dirigé dans l’ombre par un personnage mystérieux connu sous le nom de Le professeur qui fait irruption dans la National Currency and Stamp Factory.

En kidnappant tout le monde à l’intérieur, les voleurs essaieront de rester dans le bâtiment le plus longtemps possible tout en gagnant leur propre argent, en faisant face à toutes sortes d’obstacles, de complications et de dilemmes moraux.

Dans la version coréenne, Park Hae-soo incarnera Berlin, l’un des personnages les plus dangereux de la bande de braqueurs qu’il a si brillamment incarné. Pedro Alonso dans la série originale.

Bientôt, Berlin devint l’un des Les personnages de la casa de papel le plus aimé des fans, au point qu’au cours des dernières saisons, il a été très présent à travers divers flashbacks, apprenant à mieux connaître le criminel Andrés de Fonollosa.

La version coréenne de La casa de papel sera diffusée sur Netflix dans le courant de 2022, tandis que la dernière partie de la série originale débarquera sur la plate-forme le 3 décembre 2021..

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.