L’un des robots Roomba les plus complets est en vente avec une remise de 73% sur Prime Day | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un robot aspirateur mais que vous n’arrivez pas à vous décider, il y en a aujourd’hui un qui est en vente à prix discount sur Amazon, avec une très grosse remise par rapport à son prix d’origine, et il vient d’iRobot.

Comme chaque année, Amazon Prime Day propose des offres inédites, des produits qui tombent à leur prix minimum historique, une opportunité d’acheter ce que vous pensiez acheter depuis longtemps à un prix bien inférieur. Si votre objet de désir est un aspirateur robot, nous avons une bonne nouvelle : il y en a un d’iRobot à un prix avantageux.

Ce n’est ni plus ni moins que le Roomba 981, l’un des meilleurs aspirateurs robots du marché, dont le prix d’origine était de 999 euros, même si peu à peu il est tombé aux 379 euros qu’il coûte actuellement.

Aspirateur robot intelligent avec technologie Dirt Detect, connexion WiFi, programmable via application mobile et compatible avec Alexa. Il a une grande puissance d’aspiration avec des brosses anti-enchevêtrement et une fonction multi-pièces.

Ce Prime Day a encore baissé d’un cran pour compléter une réduction totale de 73%, c’est donc évidemment une bonne affaire. Que vous ayez déjà un robot aspirateur à la maison ou non, c’est une opportunité qui met sûrement du temps à se répéter.

Bien sûr, gardez à l’esprit que pour pouvoir l’acheter à ce prix que nous avons mentionné, vous devez être un utilisateur Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous devez vous inscrire pour le mois d’essai gratuit, puis effectuer l’achat.

Lorsque vous le ferez, vous pourrez non seulement acheter cet aspirateur robot Roomba moins cher que d’habitude, mais vous le recevrez également en seulement 24 à 48 heures. jours ouvrables à domicile, et sans frais supplémentaires.

Très haute puissance et compatibilité avec les assistants virtuels

Les robots IRobot sont incontestablement des leaders mondiaux, non seulement parce qu’il s’agit de la marque la plus vétéran du secteur, mais aussi parce qu’objectivement leurs performances se démarquent de la concurrence, notamment tout ce qui concerne le système de navigation.

Bien qu’il existe de nombreux aspirateurs robots bon marché à vendre, cela vaut la peine de payer un peu plus pour un qui fait une carte virtuelle précise de votre maison, détectant tous les obstacles et optimisant le nettoyage, et ce Roomba 981 le fait avec son système laser Dirt Detect, qui identifie où la saleté s’accumule pour passer avec plus d’insistance.

Il a assez de puissance pour aspirer les tapis et les moquettes sans problème, il est donc compatible avec les animaux domestiques à la maison.

Choisir un Roomba devient de plus en plus compliqué en raison du nombre de modèles qui existent. Nous vous expliquons tout afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Un autre point en sa faveur est la durée de vie de la batterie, pas moins de deux heures, plus que suffisante pour passer non pas une mais plusieurs fois dans une maison de taille moyenne, bien que si elle tombe à court de batterie, elle reviendra automatiquement à la base.

Si vous avez un haut-parleur intelligent avec Alexa, vous pouvez également lier votre robot à l’assistant pour commencer le nettoyage à l’aide de commandes vocales.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.