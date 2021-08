L’un des souvenirs préférés de Kit Harington dans Game Of Thrones était de faire pipi en Islande

L’acteur de Game of Thrones, Kit Harington, a parlé de l’une de ses expériences préférées en travaillant sur la série fantastique épique, mais ce n’est peut-être pas ce à quoi vous vous attendriez. S’adressant à Jess Cagle sur Sirius XM, Harington a déclaré que l’un de ses plus beaux souvenirs était lors d’une pause de tournage lorsqu’il a quitté le plateau pour se soulager. C’est un truc assez ordinaire, sauf qu’il était sur un glacier, en Islande.

Il a été époustouflé par la beauté naturelle, et il y repense quand il se sent déprimé pour s’aider à se relever.

“Je me souviens avoir tourné sur cet incroyable glacier en Islande, et je suis allé faire pipi, juste dans… quelque part dans la nature sauvage de l’Islande”, a déclaré Harington (via Entertainment Weekly). “Et j’ai juste regardé ce glacier et je me suis dit:” Dieu, j’ai le meilleur travail au monde. ” Et cela me revient toujours parce que si jamais je me sens grincheux à propos de mon sort, ce que, croyez-moi, je peux faire de manière incroyable, je pense à ça. Et je pense: “Maintenant, vous avez un travail assez spécial.” “

Harington a également rencontré sa femme, l’actrice Ygritte Rose Leslie, sur le tournage de Game of Thrones. Ils sont mariés maintenant et ont un enfant ensemble.

Toujours dans l’interview, Harington a discuté de la dernière saison controversée de Game of Thrones. Il a dit que cela “a eu un réel impact culturel”, et pour cela, il est fier. Il a également offert ses meilleurs vœux à HBO alors que le réseau filme une nouvelle émission de préquelle, House of the Dragon. “J’ai vraiment de la chance avec eux avec ce qu’ils font ensuite. Je vais le regarder”, a-t-il déclaré.

Dans d’autres nouvelles, il a été récemment rapporté que HBO développait deux autres émissions d’animation Game of Thrones, portant le total à trois. Cependant, développement ne signifie pas production, donc on ne sait pas si l’un d’entre eux va réellement aller de l’avant et être vu jusqu’à la sortie. Pendant ce temps, il a également été rapporté que HBO a récemment annulé l’un des autres concepts de Game of Thrones en direct, Flea Bottom.