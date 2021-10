L’un des spécialistes de Battlefield 2042 peut faire un wallhack

Comme promis, DICE a officiellement annoncé le reste de la gamme Specialist pour Champ de bataille 2042. Les spécialistes sont essentiellement des opérateurs de type Rainbow Six Siege avec des traits passifs et des capacités actives uniques.

Lors de la révélation initiale du jeu, nous avons été présentés à quatre d’entre eux – les quatre mêmes avec lesquels tout le monde a essayé pendant la bêta. Plus tard, Kimble « Irish » Graves – qui revient de Battlefield 4 – a été révélé comme le cinquième spécialiste, jouant un rôle central dans le récit No-Pat du jeu.

Aujourd’hui, DICE a détaillé et montré les cinq autres.

Navin Rao

Navin Rao est un spécialiste de la reconnaissance d’origine indienne. Sa spécialité active est la Cyber ​​Warfare Suite, qui lui permet de pirater l’équipement ennemi et les objets du monde comme les portes et les bornes. Son trait est Trojan Network, qui révèle les ennemis autour de tout joueur qu’il tue.

Santiago « Dozer » Espinoza

Espinoza est un spécialiste des assauts d’origine mexicaine. Sa spécialité active est le bouclier balistique SOB-8, qu’il peut porter lorsqu’il repousse ses ennemis. Son trait est la résistance aux explosions, ce qui lui permet simplement de subir moins de dégâts des explosifs et de guérir plus rapidement des dégâts explosifs.

Emma « Sundance » Rosier

Sundance est un spécialiste des assauts d’origine française. Sa spécialité active est les explosifs intelligents, qui lui permettent essentiellement de basculer entre trois grenades différentes : anti-blindage, EMP, explosifs à dispersion antipersonnel. Son trait est l’un des plus reconnaissables de Battlefield 2042, car c’est la wingsuit que nous avons vue dans la plupart des bandes-annonces du jeu.



Ji-Soo Paik

Paik est le spécialiste de la reconnaissance d’origine sud-coréenne. Sa spécialité active est le scanner EMG-X, qui révèle les ennemis à couvert dans son voisinage. Elle possède l’un des traits les plus puissants du jeu avec la perception de la menace, qui repère automatiquement les ennemis qui lui infligent des dégâts.

Constantin « Ange » Anghel

Angel est le seul autre spécialiste du support sur la liste. Il est né en Roumanie et sa spécialité active est la caisse de chargement, qui appelle un largage qui peut réapprovisionner en munitions, en armure et même permettre aux joueurs de changer leur chargement sur le terrain. Le trait d’Angel est spécialiste des traumatismes, ce qui lui permet de faire revivre rapidement ses coéquipiers abattus et de restaurer leur armure.

Les dix spécialistes seront disponibles lors du lancement de Battlefield 2042 le 19 novembre, et d’autres seront ajoutés dans les passes de bataille saisonnières.