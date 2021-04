L’un des téléphones Xiaomi les moins chers est proposé: le Redmi 9AT tombe à seulement 95 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi vend de nombreux mobiles à bas prix, bien que ce soit le Redmi qui se démarque le plus à cet égard. Si vous pouvez également obtenir un prix réduit, cela peut être une bonne affaire.

Pour de nombreux utilisateurs, le mobile est un outil grâce auquel ils font pratiquement tout, mais pour d’autres, c’est simplement un moyen d’appeler, de recevoir des appels et tout au plus d’écrire un WhatsApp plutôt qu’un autre. Dans ce cas, l’investissement lors de l’achat ne doit pas nécessairement être aussi important.

Pour eux, il existe aujourd’hui un mobile Xiaomi à un prix vraiment avantageux. C’est le Xiaomi Redmi 9AT et cela ne coûte que 95 euros sur Tu.com, la boutique en ligne de Telefónica, détachée de Movistar et dans laquelle il n’y a que des mobiles gratuits.

Cet appareil Xiaomi à faible coût dispose de 32 Go de stockage et de 2 Go de RAM. Il a également la reconnaissance faciale.

La livraison est gratuite, donc la réduction est assez bonne, surtout si l’on tient compte du fait qu’en Amazonie Espagne, ce même appareil dépasse les 100 euros.

Avec 32 Go de RAM, il a une capacité plus que suffisante pour une utilisation quotidienneBien que si, pour une raison quelconque, vous commencez à manquer de stockage, vous pouvez toujours l’étendre avec une microSD, ce qui n’est plus possible sur des mobiles plus chers.

De toute évidence, il s’agit d’un mobile de base, avec un processeur Mediatek Helio G25, bien qu’il puisse sans problème avec certains médias sociaux et applications de messagerie. Pas tellement pour les jeux et autres processus lourds.

Il n’est plus nécessaire d’investir beaucoup pour avoir un bon mobile. Ces appareils à moins de 200 euros sont parfaits pour presque tous les types d’utilisateurs.

Cette capacité limitée rend 5000 mAh qui équipe sa batterie peuvent donner beaucoup plus de lui-même, atteignant probablement 2-3 jours sans trop de problèmes.

Il est livré avec Android 10 déjà standard, il a donc un cycle de mise à jour à long terme, c’est-à-dire pour les 2-3 prochaines années, ce qui n’est pas habituel dans les modèles les moins chers du marché.

Comme la livraison est gratuite et que son prix sur Tu.com est plus compétitif que sur Amazon, c’est une excellente option pour acheter un mobile Xiaomi à bas prix pour moins de 100 euros, ce qui était impensable en Espagne jusqu’à très récemment.

