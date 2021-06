L’un des téléphones Xiaomi les plus puissants, le Mi 11, bénéficie d’une remise de 100 euros sur Amazon Prime Day | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon Prime Day propose de nombreux téléphones Xiaomi, dont le Mi 11, qui, avec Snapdragon 888, est l’un des plus puissants du marché à l’heure actuelle.

Si l’essentiel des ventes de Xiaomi provient des mobiles d’entrée de gamme, les moins chers, la marque ne jette pas l’éponge sur le haut de gamme, loin de là. En fait, il possède plusieurs appareils qui rivalisent avec l’iPhone et les meilleurs smartphones de Samsung.

À l’heure actuelle, cette place est occupée par le Xiaomi Mi 11, qui a un Snapdragon 888 comme processeur et un écran AMOLED QHD +. En plus, et plus intéressant, il a autre chose : une remise de 100 euros sur Amazon Prime Day, il se trouve donc qu’il ne coûte que 649 euros.

C’est quand même cher si on le compare à d’autres téléphones Xiaomi, bien sûr, même si c’est normal si l’on considère qu’il ne s’agit ni plus ni moins que son produit phare.

L’un des meilleurs écrans du marché

Nous avons mentionné certaines des caractéristiques du Mi 11, bien que si vous voulez savoir tout ce qu’il a à offrir, nous vous recommandons de lire notre analyse complète, qui nous a laissé un très bon goût dans la bouche.

Son écran, avec 120 Rafraîchissement Hz, résolution QHD + et panneau AMOLED susmentionné se distingue comme l’un des meilleurs au monde, du moins de ceux que ComputerHoy.com a pu acheter, qui ne sont pas rares.

Avec le Snapdragon 888, le mobile fonctionne comme un coup dans toutes les circonstances, même en exécutant n’importe quelle application ou jeu auquel vous pouvez penser, quelque chose que vous pouvez faire tout en conservant une fluidité maximale, et avec la 5G, un élément déjà pratiquement omniprésent dans les moyennes et hautes gammes.

La caméra 108 Mpx est exceptionnelle, et nous avons également pu la vérifier de jour comme de nuit.

L’édition Xiaomi Mi 11 qui est en vente le Prime Day est celle avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM dans deux de ses couleurs, noir et bleu, donc il y a le choix.

