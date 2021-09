L’un des trucs de Chris Hemsworth pour obtenir Thor Swole est une nouvelle tendance de gym sauvage

En règle générale, couper votre propre flux sanguin n’est pas une idée géniale, surtout si vous exercez plus d’énergie et d’efforts que la normale – vous savez, comme pendant une séance d’entraînement. En fait, Chris Hemsworth semble ressentir une douleur importante en soulevant un ensemble de poids relativement petit (pour quelqu’un comme Hemsworth, de toute façon) tout en portant les bandes d’occlusion sur ses bras. Une fois qu’il a terminé son set et passe à un autre, mais qui serait tout aussi doux sans les groupes, l’exercice Hemsworth peut être entendu exprimer son appréhension à l’égard de la méthode, et même plus tard dire qu’il se sent malade.